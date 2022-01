Barczáné Tóth Boglárka, az intézmény vezetője köszöntőjében elmondta, hogy az ötletgazda Nőklub adventi kalendáriumos kezdeményezését örömmel támogatja részvételével a központ. – Idén nagyon gyorsan, szinte egyetlen nap alatt gazdára talált a kalendárium összes száma, biztosan jövőre is folytatjuk a kezdeményezést – mondta.



Az eseményen Varga Károlyné mondott verset, Őri Jenő és Román Iván zenélt.



A Nőklub tagjai pedig az adventi időszakban minden délután felkeresik az aktuális ablakot, verset mondanak, énekelnek, az eseményekről fényképeket készítenek egy albumhoz.



A hatos számú ablak nyitását Kasza Tamásné vállalta. Éva azonban egyetlen ablak helyett a társasházi lakás egész bejáratát feldíszítette.

Azt mondja, hogy mióta az első unokájuk megszületett, azaz 19 éve így tesz minden ünnep előtt. – Sőt, évről évre bővül a díszek sora, idén fényfüggönyt vásároltam az erkélyre. Az ablakokban is van ugyan dísz, de a bejárat a legszebb – mutatta. Elemes, hideg fehér fényű jégcsapok díszítik a korlátokat, még a tujára és a rózsabokorra is került ledes girland. Sárgásfehér fényű szalagok, műfenyő díszek várják a családot ünnepre. – Négy unokám mindegyike örömmel nézegeti a dekorációt, amikor megérkeznek karácsonykor. Az ünnep egyik napján nálunk gyűlik össze a 12 tagú család, köztük a négy, a 12, a 18 éves és a legidősebb unoka. Szenteste mindenki a saját otthonában van, de amikor itt egybegyűlünk, akkor ünnepeljük meg a hónapra eső sok születés- és névnapot is – mondta Éva.