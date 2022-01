Mivel Viktória szülei elváltak, ezért saját megfogalmazása szerint nem kötődtek jó emlékek számára a karácsonyhoz. Korábban általában vagy az édesanyjával kettesben, vagy egyedül ünnepelt.

Viszont öt éve – amióta megismerkedett párjával – már központi szerep jut az életében a karácsonynak. Mint mondta, azóta „világraszóló” karácsonyfás ünnepeket tartanak, négy és fél méteres fenyőfákkal, választott színű díszekkel. Az ünnepekre való ráhangolódás már korán, november közepétől elkezdődik a pár számára, mivel van egy kis bisztrójuk Szentendrén, ahol ugyancsak meghitt karácsonyi hangulatot varázsolnak a dekorációval.

Megtudtuk tőle azt is, hogy zenészként ebben az időszakban szinte csak karácsonyi műsorokkal lép színpadra. Ilyenkor kiélheti a vágyait a zenében és az öltözködésben is. A Naplónak nyilatkozva megjegyezte, a nemesvámosi fellépésére is „karácsonyfának öltözött” – utalt csillogó zöld felsőjére, valamint aranyszínű cipőjére.

Singh Viki mosolyogva mesélte lapunknak, hogy ezt az időszakot várja egész évben a legjobban, azt, hogy végre elénekelhesse a kedvenc karácsonyi dalait, a gyönyörű, nagy ívű balladákat. Nyaranta, amikor bulihangulatot kell inkább teremtenie, karácsonyi dalok előadására nincs lehetősége, pedig inkább lírikus beállítottságú énekesnek vallja magát. Úgy fogalmazott, saját dalai is nagy ívű, lassú szerzemények, melyek közül elénekelte például a Mese a boldogságról, valamint a Hol szeretet van című saját karácsonyi dalát is, de elhangzott egy szám a Jégvarázs című animációs filmből, továbbá elhozta Nemesvámosra a Hallelujah-t, illetve kedvenc karácsonyi dalát is, Mariah Carey-től az All I Want for Christmast.

Sövényházi Balázs polgármester pohárköszöntőt mondott

Forrás: Molnár Sándor/Napló

– Ez az én világom, ilyenkor felvehetem a flitteres ruháimat, és lehet nagyokat énekelni – jegyezte meg nemesvámosi fellépése után Singh Viki.

A népszerű énekesnőnek év végén már szinte csak karácsonyi fellépései lesznek, és az ünnepekre való hangolódás jegyében megnézik párjával, Tomival a Diótörőt az Erkel Színházban december 23-án. Jövő évi terveiben pedig első helyen a család szerepel, hogy megteremtsék a közös otthont.