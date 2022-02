Németh Tamás rektor megnyitó köszöntőjében kiemelte, minden hallgatónak és oktatónak fontos tudni, hogy a teológia alázatos tudomány.

– Mikor óegyházi atyákkal foglalkoztam, rengeteg, azonnal cáfolható tévedést is olvashattam műveikben, de mégis alázattal olvastam, mert ők azért kutatták az írásokból az Isten igazságát, mert az üdvösséget keresték, és még másokat is oda akartak vezetni. Előfordulhat, hogy részletkérdésekben tévedtek, és ezután is elő fog – fogalmazott a rektor.

Mint mondta, az Úr napja nehéz kérdésköreit járták körül – mit mond róla az ó- és az újszövetség, hogyan kerül a rendszeres teológia berkeibe, miképpen és milyen megoldásokat mondanak rá a teológusok, valamint hogyan jöhet közel egy igehirdetéshez ez a bizonytalannak látszó pont, az Úr napjának eljövetele – a kétnapos konferencián, mely fogadással zárult az akadémia lovagtermében.

Az előadások sorát Balla Ibolya kezdte meg, majd megosztotta gondolatait Vladár Gábor, Hamar Zoltán, Nagy József, Jaap Doedens, Sárközi Gergely Antal, Szabó Előd, Petró László, valamint Németh Tamás rektor is Idő és Örökkévalóság címmel.