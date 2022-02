- Fiatalokat megszégyenítő lendülettel vetették bele magukat a "fiú napi" buliba - fogalmazott Ovádi Péter. - Zene, tánc, jókedv, humorral fűszerezve. Köszönöm a meghívást, igazán büszke vagyok az erős és összetartó nyugdíjas közösségekre, mint amilyen a Cholnoky Nyugdíjas Klub is.

- Ez most fiú nap. Azért, mert, ha minket a fiúk köszöntenek, akkor mi is köszöntjük őket - ezt már Pájerné Pichler Edit, a Cholnoky Nyugdíjas Klub elnöke nyilatkozta.

Hogy mivel? Táncokkal, versekkel, énekekkel.

- A fiúk nagyon várták és örültek a rendezvénynek. Reklamáltak is, hiszen úgy volt, novemberben megtartjuk, azonban a pandémiás helyzet nem tette lehetővé - mondta és kiderült az is, hogy a múlt héten is volt és a következő napokban is lesz összejövetele a Cholnoky Nyugdíjas Klubnak, amikor is a tervek szerint a januári és februári név- és születésnaposokat köszöntik. Mivel elmaradt a farsangjuk, tombolával is kedveskednek egymásnak.

- Sajnos elmaradt a Szilveszter és a pót Szilveszter is, de bepótoljuk egy kis zenével - tudtuk meg Pájerné Pichler Edittől.

Az elnökasszony a klub életéről elismerően nyilatkozott, szerinte nagyon aktívak a Cholnoky Nyugdíjas Klub tagjai. Tavaly szeptemberben ünnepelték 30. születésnapjukat. A pandémiáig keddenként találkoztak, azóta - a hosszabb kényszerszüneteket leszámítva - kéthetente randevúznak.

Sajnos rossz hírekről is kénytelen volt beszámolni az elnök-asszony, hiszen tavaly 12 taguk esett áldozatául a covidnak, jelenleg is ketten vannak kórházban.

- Az egymás iránti megbecsülés és szeretet tart minket együtt. Örülünk egymásnak - hangsúlyozta.

Rákérdeztünk a jelenleg is tartó Házassá Hetére is: azt ünneplik-e?

- Igen! Az 50 éves házasokat műsorral köszöntjük - újságolta büszkén Pájerné Pichler Edit.