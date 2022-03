Az Agóra színháztermében megrendezett szakmai fórum előtt sajtótájékoztatót tartottak. Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke kiemelte, hogy hosszú vita előzte meg a Közös agrárpolitika reformjának elfogadását, mert az európai parlamenti választások után megváltoztak az erőviszonyok. A támogatások büdzséje jelentős mértékben csökkent európai uniós szinten, azonban Magyarország a kettes pillérből, a Vidékfejlesztési forrásokból 25 százalékot átcsoportosított az egyes pillérbe. Így közvetlen támogatásokból az előző ciklushoz képest 12 százalékkal nagyobb forrás áll rendelkezésre. Az EU történetében egyedülálló módon, a kormány a 80 százalékos nemzeti kiegészítést biztosította, így 300 százalékra nőtt a forrás mennyisége a kettes pillérben.

A Vidékfejlesztési program aktualitásairól Papp Zsolt György, az Agrárminisztérium vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkára beszélt. Hangsúlyozta, hogy a kormány elkötelezett az agrárium, az élelmiszeripar, illetve a vidék térségeinek és közösségeinek megerősítésében. Kiemelte, hogy az elmúlt időszakban meghirdetett több mint 1100 milliárd forintnyi pályázati felhívásra beérkezett fejlesztési, beruházási igények meghaladták az 1600 milliárd forintot. Elmondta még, hogy az élelmiszeripar fejlesztésére több mint 400 milliárd forintnyi támogatási igény érkezett be. A mezőgazdaság kulcskérdése az, hogy új útra indítsák a magyar élelmiszeripart helyben termelt, helyben feldolgozható, jó minőségű alapanyagból.

Ovádi Péter országgyűlési képviselő megjegyezte, hogy a térségünk láthatóan fejlődik, és ebből nem marad ki az agrárium sem. A kormány rengeteg programot indított a magyar vidék erősítésére. A Magyar falu program, illetve a Vidékfejlesztési program is sok-sok lehetőséget kínál a gazdáknak. A képviselő felhívta a figyelmet a megyénket jellemző kiváló együttműködésekre: legyen szó a kamarákról, az önkormányzatokról, a polgármesterekről vagy akár a gazdakörökről.

Sövényházi Balázs, a NAK Veszprém megyei elnöke a sajtótájékoztatón köszönte a megye 20 falugazdászának munkáját, hiszen 4476 kérelem érkezett be, melyek kétharmadát a falugazdászok nyújtották be. A kormánynak azt, hogy a nemzeti támogatás mértékét 17-ről 80 százalékra emelte, illetve hogy kedvezőbb adózást vezettek be a gazdáknak. A megyében 8458 támogatási igény érkezett be 2014 és 2020 között a Vidékfejlesztési programban, és Veszprém megyének 91,31 milliárd forint támogatást hagytak jóvá, és közel 40 milliárd forintot már ki is fizettek.

A sajtótájékoztatót követően került sor a Közös Agrárpolitika Roadshow-ra, amely előtt díjazták a 2021-es év legjobb jégkárelhárító talajgenerátor-kezelőjét. Az elismerést Kurali Zsolt vehette át. Sövényházi Balázs bejelentette azt is, hogy 1,2 millió forint gyűlt össze jótékony célra a Veszprém Megyei Gazdakörök által szervezett novemberi gazdabálon. Az így befolyt összegből a Covid-járvány miatt nehéz helyzetben lévő családokat szeretnék segíteni, ezért 400-400 ezer forintot adományoztak három szervezetnek: a Magyar Vöröskereszt Veszprém megyei szervezetének, a Gyermekmosoly Nagycsaládos Egyesületnek, illetve a Veszprém-Főegyházmegyei Karitász részére. Bejelentették azt is, hogy a LIDL Magyarország Bt. kétmillió forint értékben ajánlott fel tartós élelmiszert a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére.