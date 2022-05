A Hotel Halászkertben Navracsics Tibor országgyűlési képviselő, miniszterjelölt köszöntötte a résztvevőket. A területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős tárca várományosaként arról szólt, hogy hazánk egyik legszebb tájegységén, a Balaton partján különösen fontos a természeti és épített környezet harmóniája. Ennek teljesítése nem könnyű feladat, ha a helyi vezetésre erős fejlesztési nyomás nehezedik a befektetők megjelenésével.

– Az új munkahelyek, a jobb megélhetés lehetősége csábító előnyökkel járhat, azonban ez az egyensúly, a hagyományos összhang megbomlásával, az épített környezet erős átala- kulásával, túlépítésével járhat, ami végső soron visszaüt és ellentétes hatást ér el. Ebben a térségben még időben vagyunk, azonban az önök se- gítsége, felelőssége, szaktudása kell ahhoz, hogy a területfejlesztés során megőrizhessük a harmóniát a modernitás és a hagyományok között – hangsúlyozta a megjelent építészeknek szóló beszédében. Hozzátette, ehhez minden segítséget megad a jövőben.

Krisztin N. László, Badacsonytomaj polgármestere a településsel összefüggő aktualitások ismertetése mellett arról is szólt, hogy az elmúlt négy évben mintegy ötmilliárd forint fejlesztési forrást sikerült elnyerniük. Mint elmondta, a városi státusz és a 2300 körüli állandó lélekszám azt a lehetőséget is magában hordozza, hogy számos esetben városok és falvak számára kiírt pályátokban is eredményesen szerepeltek.

A köszöntők után Fabacsovics Zoltán megyei főépítész moderálása mellett folytatódott a program. A napokban Balaton-díjjal kitüntetett építészmérnöknek Krisztin N. László egy finom badacsonyi bor átadása mellett külön gratulált, és a szakma elismerő tapsa sem maradt el. A folytatásban az aktuális helyi fejlesztések jellegéről, tartalmáról Szabó Zoltán, Badacsonytomaj főépítésze tartott előadást, míg a móló környékén kialakuló közösségi térről Masszi Pál és munkatársai. A balatoni üdülőkörzet területrendezési szabályozásáról az elmúlt negyven év áttekintésével Laposa József területrendezési és településrendezési tervező adott tájékoztatást, Az Év Balatoni Háza 2021 építé­szetidíj-pályázatról Fabacsovics­né Kovács Krisztina beszélt, a Balatoni Szövetség titkára, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 – infrastrukturális fejlesztések a Bakony–Balaton-régióban című prezentációt pedig Lamos Pétertől, a Veszprém 2023 Műszaki Infrastruktúra Fejlesztő Kft. ügyvezetőjétől hallhatták a résztvevők. A program vezetett sétával zárult, amely érintett több ikonikus épületet, a móló környékét, a strandot.