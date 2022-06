Fabó Péter megköszönte az őt támogatóknak a szavazatokat, Kontrát Károly országgyűlési képviselőnek a figyelmet és a támogatást, a kampányában résztvevő csapatának a segítséget.

- Balatonalmádira gyakran mondják, hogy egy alvó város. Bár ezt mindig is túlzásnak gondoltam, de – mivel van ebben igazság –, eljött az ideje, hogy ébresztőt fújjunk - nyilatkozta. - A jó munka alapja a csapatmunka, így élem mindennapjaimat. Remélem, a csapatépítés tudománya most sem hagy cserben. Egy erős almádi csapatban gondolkodom. Meg kell találnom azokat a szakembereket, akik felépítenek egy hagyományait tisztelő, modern Almádit. Meg kell oldanom, hogy az emberek számíthassanak a városukra, hogy azután a város is számíthasson a polgáraira. Ehhez a munkához kérem valamennyi almádi, budatavai, káptalanfüredi és vörösberényi polgártársam támogatását és segítségét.

Fotó: Napló

Kontrát Károly országgyűlési képviselő úgy fogalmazott: három hónap után újra kimondhatjuk, győztünk. "Az almádiak nagyon jó döntést hoztak. Fabó Péter kiváló vezetője lesz Balatonalmádinak. Megígérhetem, hogy az almádiak a jövőben is számíthatnak ránk" - írta közösségi oldalán. Gratulált a megválasztott polgármesternek győzelméhez és megköszönte a munkát a munkatársainak és mindazoknak, akik az elmúlt ötven napban segítették a kampányt. Sokadszorra is bebizonyosodott, hogy egy fantasztikus csapat részese lehetek, nyilatkozta.