A nyílt nap A lakosság szemléletformálása a Pápai Vízmű Zrt. szolgáltatási területén című EU-s projekt keretein belül valósult meg. A program része volt a vízműtelep bejárása, a tanösvény meglátogatása, a vízkóstolás, a játékos vetélkedő, továbbá tudáspróbát is szerveztek. Az eseményen szemléletformáló kisfilmeket vetítettek, illetve bemutatták a vállalat által használt speciális gépjárműveket, mint a csatornamosó vagy az árokásógép.

Baki Berta, a Pápai Vízmű Zrt. műszaki irodavezetője elmondta a programon szerepet kapott az ismeretterjesztés és a játék. A víz témakörében színezőkkel és rejtvényekkel készültek a gyermekeknek, a tudáspróbát pedig alsós, felsős, illetve felnőtt korosztály számára szervezték meg.

Az esemény résztvevői amellett, hogy megtekinthették a vízműtelepet, a víz útjával is megismerkedhettek. A programon egyúttal a csapvíz fogyasztására is ösztönözték a látogatókat, illetve arra is felhívták a figyelmet, hogy a tapolcafői kutak vize ásványvíz minőségű, mely Pápára és számos környékbeli településre eljut.

Népszerű program volt a vízkóstolás, mely során hétféle víz közül kellett kiválasztani, melyik a csapvíz és melyik az ásványvíz, illetve osztályozni kellett, hogy az egyes vizek mennyire jó ízűek. A vízkóstolás és a tudáspróba résztvevői között ajándékutalványokat is kisorsolnak.