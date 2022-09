- Jó érzés volt, célul tűztem ki valamit, tettem érte és Isten megadta - emlékezett. - Mindannyiunknak megvan a maga útja, ha megleltük azt, akkor érezzük, hogy a helyünkön vagyunk. A legfontosabb az Istennel való élő kapcsolat - fogalmazta meg. - Fontos a tárgyi tudás, hogy kik voltak például az apostolok, merre járt Jézus, de ha nincs Istennel élő kapcsolatunk, a megszerzett ismeretek nem érik el céljukat. Tanítok majd hittant az egyik ajkai iskolában. Ez nem egy tantárgy lesz a többi között. Ez más hozzáállást kíván. Más tárgyat le kell ülni és megtanulni, aztán jól megírni a dolgozatot. De a hittan a hitre épül. A diák elfogadja-e Isten létét? Járja-e azt az utat, amelyet Isten kijelölt? Mindannyiunkat beleegyezésünk nélkül hívott meg Isten az életre, de az üdvösséghez vezető utat csak vele együtt járhatjuk végig életünk folyamán. Választhatunk más utat is akaratunk szerint, de az nem a jó irányba vezet.

- Életünk folyamán bármikor választhatjuk a hit útját. Ez nincs életkorhoz kötve. Bűneink is bocsánatot nyernek, ha megbánjuk azokat és a helyes útra térünk. Az egyház a bűnt ítéli el és nem a bűnös embert. Szeretek gyóntatni. Találkoztam olyan esettel, amikor nem tudtam, hogy most mit is mondjak, de kértem a Szentlelket, és ő megadta a megfelelő szavakat. Fontos, hogy aki a gyónással bűnbánatot gyakorol, kapjon erőt ahhoz, hogy folytassa a jó úton való járást, és meg tudjon küzdeni a bűneivel.

- Mi nem ítélkezünk, ahogy Jézus sem tette. Jelen volt, és életével példát mutatott. Nekünk, hívőknek is az életünkkel kell példaként szolgálni. Jézustól megkérdezte egy gazdag fiatalember, hogyan tudná őt követni. Jézus azt válaszolta, adja el a vagyonát és kövesse őt. A gazdag ezt nem tette. Jézus elfogadta a döntését. Nem alkudozott vele, nem mondta azt, hogy akkor csak felét adja el. Ez óriási dolog volt, ugyanis abban a korban úgy tartották, hogy aki bővelkedik az anyagi javakban, az Isten áldást élvezi. Ez nem így van. Az anyagi javak ettől függetlenek. Ha Isten van életünkben az első helyen, akkor mindegy, hogy szegények vagy gazdagok vagyunk-e.

Tüttő Ágoston Keszthelyen született 1997-ben, Gyenesdiáson nőtt fel, ott végezte az általános iskolát, majd 2012 és 2016 között Nagykanizsán a piarista gimnáziumban folytatta a tanulmányait. Érettségit követően Márfi Gyula érsek felvette a Veszprémi Főegyházmegyébe papnövendéknek. Négy évet töltött a Boldog Gizella Szemináriumban, majd két évet az esztergomi Érseki Papnevelő Intézetben. Tavaly szentelték diakónussá a keszthelyi Magyarok Nagyasszonya-plébániatemplomban, majd az idén áldozópappá a keszthelyi Kis Szent Teréz-bazilikában.

Első miséjét a gyenesdiási Havas Boldogasszony-templomban tartotta pappá szentelésének másnapján, július 18-án. Ez az ő kérése volt, ugyanis gyermekkorában szüleivel és testvéreivel oda járt szentmisére. Ugyanezen a napon délelőtt édesapjával Esztergomba ment, hogy részt vegyen a bazilikában társai szentelésén. Július 19-én vasárnap délután 4 órakor úrnapi szentmisét tartott a karmelita bazilikában Keszthelyen. Rengetegen voltak. Számára is feledhetetlen élmények ezek.

Augusztus elsejétől Ajkán lát el kápláni feladatokat.