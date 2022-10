Az avatási ünnepségen Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter arról beszélt, hogy kívülállóként is megerősítheti, hogy Uzsa egy rendkívül aktív és felfelé törekvő település. – Már csak abból ítélve is, hogy hány féle pályázati forrás kapcsán dolgoztunk együtt a település vezetésével. Hiszen ha a Balaton Fejlesztési Tanács, a Magyar falu program vagy éppen a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (EKF) programsorozat pályázatait tekintjük, azok mindegyike olyan, amelyben első pillanattól kezdve részt akart venni a település, és kiváló elképzeléseivel sikert ért el. Ez a mostani beruházás, a fitneszsziget szépen kiegészíti a már korábban átadott és hasznos, egészséges időtöltést biztosító konditermet. A Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) pályázati rendszere finanszírozta ezt a beruházást, a BFT célja éppen az, hogy az üdülőtelepülésként is népszerű falvakat olyan beruházások megvalósítási lehetőségével segítse, amely az ott élők számára is komfortosabbá teszi a lakóhelyüket. Bízom benne, hogy sok fiatal mozog majd itt, vagy éppen csak beszélget, ismerkedik, hiszen egy falu jövőjét az is biztosítja, hogy az ott élők jó barátságot ápoljanak egymással. Ehhez kellenek az olyan helyek, mint a közelmúltban átadott közösségi tér, ahol most a főzőversenyt rendezik, vagy a fedett konditerem, vagy ez a fitneszsziget – mondta a miniszter.

Navracsics Tibor leszögezte, hogy Uzsa egy rendkívül aktív és felfelé törekvő település

Fotós: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Táborosi László polgármester úgy fogalmazott, hogy az idei évben jelentős beruházások valósultak meg, főként pályázati támogatásból. – Sok kulturális programot is szervezhettünk a helyi lakosoknak és ide látogató érdeklődőknek. Láthatóan sikerült megvalósítani az önkormányzat azon tervét, hogy élhetőbb, minden korosztály igényeit kiszolgáló települést működtessünk. Büszkék lehetünk eredményeinkre, a község jó hírnevet szerzett magának. Programjaink, művésztáboraink által határainkon túl is sikerült megismertetni falunkat. UzsArt néven hamarosan Mariborban, jövőre pedig Erdélyben nyílik kiállítás az itt, a nyári alkotótáborban készült munkákból. Sikerrel csatlakoztunk az EKF projekthez, az idei év eredményeinek köszönhetően további lehetőségeket kapunk jövőre is. A három éve magunk elé tűzött cél, egy kisebb kulturális központ létrehozása megvalósulni látszik – mondta a polgármester.

A nap során mindenki bejárhatta a tanösvényt, délben indult a főzőverseny vadételekkel, a gyerekeket arcfestés, lufibohóc, tökfaragás várta. Délután táncházba hívtak mindenkit, és tombolasorsolás zárta a napot.