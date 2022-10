A tények: "október 10-e, hétfőtől megkezdődik az Óvári Ferenc utca csapadékcsatorna-rekonstrukciója, ami miatt csak egy sáv lesz járható. A Hangvilla irányából csak a völgyhíd felé lehet majd haladni. A völgyhíd felől a forgalmat az Iskola utcába terelik". "Október 12-én, szerdán megkezdődnek a völgyhíd felújítási munkálatai. A hídon a szakemberek javítják a betonszerkezetek sóvédelmét, a csapadékelvezetést, a dilatációs hézagokat és az útpálya kopórétegét. A beavatkozás a forgalom folyamatos fenntartása mellett félpályás útlezárásokkal zajlik majd. Szerdától először a híd keleti (vár felőli) oldalát zárják le. A forgalmat jelzőlámpa irányítja." A fenti idézetek egy közösségi oldalról származnak, amelyet az önkormányzat üzemeltet - legalábbis annak névjegyében arra utaló elérhetőségek olvashatók.

A két sokat várt beavatkozás a megyeszékhelyen egyébként is komoly fennakadásokat okoz, ám a kettő együtt már-már "necces"... Sőt! Schmid János autós oktató felhívta a figyelmünket arra, hogy bizony a Jutasi út is "megérne egy misét". Aki járja a várost, tudja, miről van szó immár hónapok óta. Az említett közösségi oldal hívta fel követői figyelmét július 18-án arra, hogy "az előkészítő munkákat követően kedden reggel elkezdődik a Jutasi út felújítása az autóbusz-pályaudvar és az Erdész utca között. Az aszfalt felmarásával kezdenek a szakemberek, ezért félpályás útlezárásra kell számítani, a forgalmat jelzőőrök irányítják".

Mielőtt átadnánk a szót az autós oktatónak, mi is végigsétáltunk, majd -autóztunk a Jutasi út ominózus részein. Beszéljenek a fotók és a videó, de most átadjuk a szót Schmid János oktatónak, aki a legújabbakkal kezdte.

- A Cholnoky felé voltál most? A Cholnokyn középen padka lesz, most marják több mint fél méter mélyen - kezdte János. - Nem értem, miért szűkítik be. Székesfehérváron ugyanezt megcsinálták a Várkörúton. Legutóbb elromlott egy busz, az egész város állt, mert nem lehetett kikerülni. Biztos mutatós lesz a padka a Cholnokyn, de forgalomszervezés tekintetében nem lesz szerencsés.

A Jutasi úti felújításról a következőket mondta:

- Tragédia, amit csinálnak: gyakran forgalomirányítás nélkül, fejetlenül bontanak, az útra járkálnak - fogalmazott az oktató. - Ami bosszantó, az a forgalomirányítás hiánya. Igaz, bójákat kitesznek. Ha belegondolsz, tanulóval közlekedek napi szinten, de amikor én agyalok, hogy mit csináljak, akkor el lehet képzelni, hogy mit érezhet egy tanuló, főleg vizsgahelyzetben. Ellehetetlenítik a közlekedést egy olyan úton, ami a buszpályaudvarra vezet, azaz nagyon frekventált.

János megjegyezte, kedden betonoztak, így volt forgalomirányítás a területen, azonban a gyalogosok jöttek-mentek az úttesten.

- Nem beszélve arról, hogy az autók futóműve sérülhet. A Jutasin legalább lekerekítették a vízelvezetők sarkait, viszont másutt - a Cserepes utcán például - élesen hagyták, így ha netán rámegy az ember, az abroncsot is kiszakíthatja - tette hozzá az oktató, aki jellemzően teherautóval, pótkocsival dolgozik. A Jutasi útról elmondta még: szerinte nem kellett volna kivésni, felmarni három hónapja, ha csak néhány hete kezdtek hozzá például a szegélykövek lerakásához.