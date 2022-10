Hevesi Gusztáv 1961-ben érdemelte ki orvosi diplomáját a Pécsi Tudományegyetemen Cum Laude minősítéssel, majd nem sokkal később megkezdhette hivatását Zircen. A fiatal orvos rögtön a mély vízbe került, hiszen nagy lélekszámú körzetet kellett ellátnia. Abban az időszakban kezdte meg pályáját, amikor a közeli településen, Dudaron munkát vállaló bányászok letelepedése következtében Zirc népessége évről évre gyarapodott. A településnek az a része, ahol gyógyított, folyamatosan fejlődött az építkezések miatt, és ehhez még hozzátartozik, hogy akkoriban az ügyelet is a körzeti orvosok feladatai közé tartozott.

A közeli pusztákra is ki kellett járnia Hevesi doktornak. Megkönnyítette a dolgát, amikor sikerült egy autót beszerezniük a feleségével, de akkoriban még nagy telek köszöntöttek a Bakonyra. Emlékszik rá, hogy volt olyan eset, amikor hókotró segítségére volt szükség, hogy ki tudjon szállni a betegekhez. Aztán a kezdeményezésére háromról négyre növelték a körzetek számát Zircen.

Hevesi Gusztáv ötvenegy éves szakmai pályafutását pontosan három tizenhét éves ciklusra lehet felosztani: az első a körzeti orvosi időszak, majd ehhez még hozzájött a családorvosi szolgálat; a következő tizenhét esztendőben – a szükséges szakvizsga megszerzését követően – üzemorvosként tevékenykedett a helyi termelőszövetkezetnél és a Mezőgépnél; majd – már a nyugdíjas évek mellett – a foglalkozás-egészségügyi szakrendelést vezette Zircen. Fél évszázadot felölelő hivatása során csaknem ötszázezerre becsüli a betegekkel való találkozások számát.

Régi vágya teljesült azzal, hogy gyógyíthatott, és bár voltak kihívások a működési feltételeket és esetenként a higiéniai viszonyokat illetően, sikerült felülkerekedni ezeken, személyének és munkájának elismerése lelki erőt adott a folytatáshoz. Tíz esztendeje fejezte be aktív pályafutását, de azt mondja, nincs olyan időszak a nap huszonnégy órájában, amikor unatkozna. Orvosi, egészségügyi magazinok, folyóiratok előfizetője, folyamatosan nyomon kíséri az orvostudomány fejlődését. Feleségével hatvanhárom éve élnek boldogan együtt, házasságukból két gyermek született, négy unokával és két dédunokával büszkélkedhetnek.