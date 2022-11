A munkát jelzőőrös irányítás mellett kezdték el csütörtökön, a pénteki esős időjárás miatt szombaton folytatják és a tervek szerint be is fejezik az aszfaltozást – mondta érdeklődésünkre Hegyi László, a kivitelező Swietelsky Magyarország Kft. területi főmérnöke. Hozzátette, a Jutasi úton a területrendezési és az útburkolati jelek felfestését végzik még el a felső aszfaltréteg beépítése után. Szintén kopóréteget építenek be a következő napokban Kádártán a Győri utcában.