Kovács Zoltán országgyűlési képviselő gratulált az elkészült fejlesztésekhez. Megjegyezte, az olyan kis falvak, mint Nóráp, nincsenek könnyű helyzetben, amikor egy nagyobb projektet szeretnének megvalósítani. Ezért hirdették meg a Magyar falu programot. Az országgyűlési képviselő kiemelte, az elmúlt négy esztendőben hazai forrásból ezermilliárd forint jutott a falvakra, különböző célokra, melyek között az egyházi közösségi terek is helyet kaptak.

Antalné Ihász Mária, Nóráp polgármestere köszöntőjében úgy fogalmazott, a felújított temető átadására ennél aktuálisabb, méltóságteljesebb időpont nem is kínálkozhatott volna, mint mindenszentek és halottak napja idején. – Egy régi, bölcs mondást idézve: nézd meg a temetőt és megtudod, hogy milyen emberek lakják a települést. A történelmi egyházak tulajdonában lévő nórápi temető felújítása, infrastrukturális fejlesztése nagyon időszerű volt már. Amelyik nemzedék őrzi halottainak emlékét, annak van gyökere a múltban. Ebből az elhatározásból indultunk ki mi is pár évvel ezelőtt, mikor a kormány a Magyar falu program keretében pályázatot írt ki az egyházi közösségek tulajdonában lévő temetők fejlesztésére, melyre a református egyház, majd a római katolikus egyházközség pályázatát is benyújtottuk – mutatott rá a polgármester.

A nemzeti színű szalag átvágásával zárult az esemény

Megtudtuk, a temetőrekonstrukció munkálatai három éve kezdődtek. Elkészült a ravatalozó épülete, árnyékoló tetőszerkezete, kolumbárium épült, murvázott parkolót, térkövezett bejáratot, járdákat alakítottak ki, emellett a hulladék és a zöldhulladék tárolása is korszerűbbé vált. A polgármester kiemelte, a munkákat szeretnék folytatni, melyek részeként kicserélnék a kapukat és a kerítést. – A nórápi temető felújításával olyan mérföldkőhöz érkeztünk el, amely lelki megnyugvással tölt el bennünket. Ezzel szeretnénk tisztelegni elhunyt szeretteink, ősink emléke előtt – tette hozzá.

Az elkészült beruházást megáldották a történelmi egyházak képviselői, majd a nemzeti színű szalag átvágásával zárult az esemény.