– Nincs még egy olyan megye az országban, amely egyszerre magáénak tudhatná a magyarországi viszonylatban magas hegyeket és a Balatont – fogalmazott ünnepi beszédében Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter. – A megye olyan hozzáadott értéket is ad az országnak és Közép-Európának, amely a megyét és annak polgárait is megkülönböztetett jelentőségűvé teszi.

Elmondta azt is, hogy a megye területe sokat változott az elmúlt ezer évben, ám az itt élő új közösség megerősödött. Az új évezredben is meg tudja állni a helyét, és meg tud felelni annak a feladatnak, amely a megye, vármegye ezeréves küldetését is jelentette. – Mi pontosan tudjuk ezer év távlatából, hogy a megye, a vármegye volt az, amely megőrizte a magyar államiságot – jelentette ki a területfejlesztési miniszter. – Megőrizték a magyar mentalitást: kultúrájában, hagyományaiban, és kiállásában. Megemlítette azt is, hogy az EKF-programsorozat startjával jövő januártól újabb közösségépítő tevékenység kezdődik, ami ismét lehetőséget ad arra, hogy megéljük a megyei identitást, másrészt, hogy Veszprém, a megyei jogú város visszatérjen a megyébe.

– Több mint három évtized után is rendületlenül hiszünk abban, hogy csakis a közösségért végzett tevékenység visz előbbre, csakis az alázattal végzett munka tesz minket hitelessé megyénk polgárai előtt – mondta ünnepi beszédében az évforduló alkalmából rendezett ünnepségen Polgárdy Imre, a Veszprém megyei közgyűlés elnöke, aki rámutatott: idén 32 esztendeje annak, hogy elemi erővel indult el Magyarországon az a rendszerváltoztató folyamat, amely lehetővé tette politikai intézményrendszerünk békés átalakítását. Úgy vélte: a megyei közgyűlés ereje azóta is abba van, hogy a megye polgáraival közösen viszi véghez mindazt, amit elterveztek. Hozzátette, az elmúlt évtizedekben mindvégig hittek abban, hogy elődeik példája kötelez.

Polgárdy Imre, a Veszprém megyei közgyűlés elnöke

Fotós: Pesthy Márton/Napló

Navracsics Tibor és Polgárdy Imre megkoszorúzta azt az emléktáblát, amely a megyei közgyűlés 1990-es megalakulásának állít emléket. Az ünnepi évfordulón a megyeháza Szent István-termében a Gárdonyi Zoltán Ifjúsági Kamarazenekar adott műsort Demel Eszter karnagy vezényletével. Az eseményen mások mellett részt vett Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, Udvarhelyi Miklós, az Osztrák Köztársaság tiszteletbeli konzulja és Hans Penz, az Alsó-ausztriai Tartományi Parlament nyugalmazott elnöke is.