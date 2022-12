Csillag Zsolt, a Pannon Egyetem kancellárja a rendezvényen elmondta, a felsőoktatást nem lehet „szigetszerűen” vizsgálni. Ahhoz, hogy egy egyetem eredményesen elláthassa oktatási feladatait, fontos, hogy aktív kapcsolatban legyen a kibocsájtott diplomásokat felvevő piaccal, de ugyanilyen fontos, hogy szoros együttműködésben dolgozzon a hallgatói bemenetét biztosító középiskolákkal, szakképző intézményekkel is.

Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora kiemelte, a közvélemény számára a szakképzés nem jelent megfelelő belépési szintet a felsőoktatásba, ez azonban téves. – Célunk, hogy tudatosítsuk a szülőkben és a diákokban is, hogy a szakmai tudás, amelyet a szakképzésben el tudnak sajátítani a diákok, nagyon jó beugró az egyetemi képzéshez. Extra motivációt ad, hiszen a diákok nemcsak elméleti tárgyakat tanulnak, de belekóstolnak a vállalati ágazat világába is. Az, hogy ezáltal megkönnyítjük a szakképzésből érkező diákok felvételét az intézményünkbe, a Siófoki Szakképzési Centrumot is szimpatikusabbá teheti a továbbtanulók szemében – tette hozzá.

Szamosi Lóránt, a Siófoki Szakképzési Centrum kancellárja hozzátette, a Balaton-régió nemcsak földrajzi, társadalmi, gazdasági és kulturális értelemben alkot egy térséget, hanem az oktatás terén is. – Eddig nagyon kis mértékben használtuk ki ezt a potenciált. A tó körül mintegy 50 középiskola működik, köztük 10 tiszta profilú szakképző iskola és technikum. A jövő szakembereit képezzük a Siófoki Szakképzési Centrum iskoláiban, elsősorban a Balaton régiójára koncentrálva. A Pannon Egyetem pedig a minőségi és a kor kihívásainak mindenben megfelelő diplomás értelmiség képzőhelye. Most ez a két erőforrás összekapcsolódik, és egy lineáris tanulási utat kínálva a fiataloknak, hozzásegíti régiónkat egy még dinamikusabb gazdasági fejlődéshez, megyéken átívelve.

Forrás: Siófoki Szakképzési Centrum

Horváth Péter, a Siófoki Szakképzési Centrum főigazgatója szerint a Pannon Egyetem és a Siófoki Szakképzési Centrum intézményei között hosszú évek óta meglévő kapcsolatokat sikerült most új területekre kiterjeszteniük.

Az együttműködés során a felek pályaorientációs tevékenységüket összehangoltan végzik, a szakmai oktatás szervezése során és a képzésfejlesztések terén együttműködnek, közös tananyagfejlesztést valósítanak meg és törekednek közös duális partnerhálózat kialakítására.