A hullócsillagokat a legtöbben augusztussal kötik össze, hiszen ekkor érkeznek a Perseidák, látványos „tűzijátékkal” örvendeztetve meg minket. Ilyenkor takarókon kifekszünk a fűbe, és csak bámuljuk az eget. Ezt most nem egészen így fogjuk csinálni – a takaró inkább rajtunk, semmit alattunk lesz –, de a csillaghullás most is adott, ráadásul intenzívebben, mint a Perseidák esetében. Óránként akár 150 fénycsíkot húzó égi jelenséggel is találkozhatunk szerdáról csütörtökre virradó hajnalban, ha jó az idő.

A Geminidák megfigyelése komolyabb elhatározást kíván ez igaz, de annak esélye is nagyobb, hogy hullócsillagot látunk, és erre így, karácsony előtt azért sokaknak van szüksége – írja a köpönyeg.hu.

Természetesen ehhez tiszta égboltra is szükségünk lesz.