Ovádi Péter országgyűlési képviselő, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos azzal kezdte az átadás előtti sajtótájékoztatót, hogy a köszönet a hallgatóknak és az egyetemnek jár. Mint fogalmazott, Veszprém, és most a Pannon Egyetem iránytűként működik, ami példa lehet. A segítségre szükség van az önkéntességben, hiszen a Veszprémi Állatvédő Egyesület által befogadott állatok sokan vannak, akikkel a nap 24 órájában foglalkozni kell.

Csillag Zsolt, a Pannon Egyetem kancellárja szerint a 21. században egy egyetemnek nem csak az a dolga, hogy tanítson és kutasson, hanem más mellett támogatniuk kell a helyi közösségeket is. A mostani kezdeményezés hallgatói oldalról indult, a Testnevelési Intézet pedig felkarolta. Elmondta azt is, mára kevés felsőoktatási intézményben van kötelező testnevelés-oktatás, ám a Pannon Egyetem ragaszkodik az egészséges életmód fontosságához, így megmaradt a kötelező testnevelés. A hallgatók több mint ötven sportágból tudnak választani, ugyanakkor az önkéntesség keretében lehetőségük lesz hamarosan arra is, hogy a testnevelés keretében menhelyen lévő állatokkal foglalkozzanak.