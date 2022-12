A CYEB Energiamegoldások Kft. kezdeményezése Győrben és Székesfehérváron is nagy sikert aratott már. A program lényege, hogy a lakosok meghatározott feltételek mellett ingyenesen juthatnak LED-égőkhöz és cserélhetik le a háztartásaikban található régi izzókat új, korszerű fényforrásokra.

A decemberi közgyűlésen a veszprémi képviselő-testület arról döntött, hogy együttműködik a vállalkozással: a megállapodás értelmében a társaság LED-égőket biztosít a veszprémi háztartásoknak, míg az önkormányzat a csereprogram megszervezésében és az izzók helyi szétosztásában nyújt segítséget.

A LED-izzó használata jelentős energiamegtakarítást jelent a hagyományos izzókhoz képest, így a programban résztvevők a villanyszámlájukat is számottevően csökkenthetik, emelte ki tájékoztatásában a cég. Hozzátették, a LED-világítás jelentős előnyökkel bír a hagyományos izzókhoz képest, és már rövid távon is jobb megoldás az egyenletes fényhatás és az akár tíz éves élettartam miatt.

A programba 2023. január 31-ig lehet regisztrálni a ledcsere.hu oldalon, ahol azok igényelhetnek korszerű izzót, akinek a nevén villanyszámla van, és veszprémi lakcímkártyával rendelkezik. Néhány adat kitöltése és dokumentum feltöltése után a rendszer az éves áramfogyasztás, valamint a háztartásban található izzók száma és használati ideje alapján kiszámolja, hogy az adott háztartás hány ingyenes LED-re jogosult. A regisztráció utolsó oldalán átvételi helyként Veszprémet kell megjelölnie az igénylőnek, hívták fel a figyelmet. Az átvétel időpontjáról a regisztrációt követő hetekben kapnak e-mailt a jelentkezők.

A beérkező igényléseket a vállalkozás dolgozza fel, majd az önkormányzattal közösen döntenek arról, hogy pontosan mikor és hol osztják ki a lakossági jelentkezések alapján a megigényelt LED-égőket.

A társaság közölte azt is, egy átlagos magyar háztartásban 20 izzó van, amely a teljes villanyszámla közel egyharmadáért felel, vagyis a hagyományos izzók LED-esre cserélésével évente akár több tízezer forint takarítható meg.