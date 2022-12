A településen 2018-ban indult el az Adni jó elnevezésű kezdeményezés, amelyet a Balatonkenesei Városvédő Egyesület hozott létre, hogy szebbé tegyék a nehezebb sorsú családok karácsonyát. Felajánlásokból töltötték meg idén is a dobozokat, Szabó Tamással, a Balatonkenesei Városvédő Egyesület vezetőjével idén is a csomagolás napján beszélgettünk.

A kenesei Iparos Ház volt a csomagolás központja, amelyet a városvédők újítottak fel. Hatvan család – hatvan hatalmas láda: ezekbe készült a jó szándékú ajándék, az egyesület tagjai pedig szorgos hangyákként jól szervezetten, fegyelmezetten töltötték fel a három oszlopban sorakozó ládákat, Szabó Tamás vezényletével. Minden évben megható látni, hogy időt és energiát nem kímélve, a közösség öröméért dolgoznak a városvédők. – Hétfőn este összecsomagoljuk a hatvan ládát, hatvan családhoz juttatjuk el vasárnap, még a mise előtt. Most, a jelenlegi helyzetben, talán még fontosabb, hogy segítsünk, és folytassuk az Adni jó kezdeményezésünket, hogy ezzel is hozzájáruljunk a nehezebb sorsú családok örömteli karácsonyához. A Balatonkenesei Városvédő Egyesület tagjai egész évben nyitott szemmel járnak, ismernek mindenkit a városban, így év végén az ő ajánlásaik alapján kerül ki a 60 család, akikhez eljutnak majd a csomagjaink – mesélte el Szabó Tamás.

Az egyesület elnöke hozzátette, idén is bővült a támogatók létszáma, 46 támogató állt az Adni jó kezdeményezés mögé. Az új támogatók mellett persze a „régiek” sem feledkeztek meg a karácsonyi akcióról, helyi vállalkozók és magánszemélyek támogatják az adományozást, illetve a kezdetek óta hozzájárul egy ember Tiszakécskéről is a csomagok tartalmához, idén sem volt ez másként.

Kocsis Jenő, a városvédők jelenlegi tagja, egy balatonkenesei hentesdinasztia sarja, családja 150 éve foglalkozik húsipari tevékenységgel, valamikor több évvel ezelőtt húscsomagokat ajándékozott nehéz sorsú családoknak karácsony környékén. Az Adni jó akció az ő ötletéből nőtte ki magát. Legfőképpen tartós élelmiszerek kerültek a csomagokba, ám a kiszállítás reggelén nem maradhat el a húscsomag, az egyik helyi pékségtől a friss kenyér, a friss karácsonyi kalács, illetve a másik helyi pékségtől prémium péksüteményeket is kapnak a családok.

Csomagnak nevezem ezeket, de a méretüket és súlyukat tekintve két emberes feladat megemelni őket. Az adományok mennyisége pedig évről évre nő, egyre gazdagabb csomagokkal tudnak segíteni a nehéz körülmények között élő családokon. Idén még ennél többel is, ugyanis egy újonnan csatlakozó támogató felajánlott hét többgyermekes családnak hét gyönyörű karácsonyfát, amit vasárnap szintén házhoz visznek a városvédők. Az adománygyűjtés során egy másik új támogató a tartós élelmiszerek mellett gyermekruhákkal és játékokkal is hozzátett a karácsonyi élményhez, ezeket a felajánlásokat a városvédők eljuttatták a sokgyermekes családokhoz.

- Új dolgok is kerültek a csomagban, a termékek pedig mind jó minőségűek. A támogatóink is átérezték azt, hogy ezek a családok sokkal nehezebb helyzetben vannak most, mint akár tavaly vagy tavalyelőtt. Drágább lett az élelmiszer, ennek ellenére egy támogatónk sem lépett vissza, sőt, még többen lettünk. Ez elképesztő érzés – emelte ki az egyesület vezetője.