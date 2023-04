– A koncepció alapja volt, hogy megmaradjanak a téren meglévő sétautak, és létrejöjjön egy olyan burkolt felület, ahol a rendezvények méltó körülmények között tarthatók meg – fogalmazott érdeklődésünkre a terveket kidolgozó Morgan Viktória tájépítész, a Veszprémi Tájépítész Műhely vezetője. A szakember reményét fejezte ki, hogy az átalakítás után a lakótelep üde színfoltja lesz a megújult park. A tájépítész hozzátette, az Agóra időről időre nagy érdeklődéssel kísért programokat szervez tavasztól őszig gyakran szabadtéren. A park újragondolásánál ezért arra törekedtek, hogy a rendezvények idejére kikerülő színpad rögzítése egyszerűbb legyen – közvetlenül a burkolatba kerülnek majd a rögzítési pontok –, és a produkciókat kiszolgáló technika is rendelkezésre álljon. A színpad az épület előtt, a Halle utcai oldalon kap helyet, és vele szemben lesz a nézőtér, így az épület bejárata a rendezvények idején is szabadon megközelíthető lesz.

Forrás: Veszprémi Tájépítész Műhely

Morgan Viktória elmondta, a fejlesztés részeként a korábbi burkolatot újra cserélik a Táborállás parkban, valamint a megfelelő alapterületű nézőtér kialakítása miatt félkörívesen bővül a burkolt felület nagysága, ugyanakkor jelenlegi helyén marad a Honvédelem díszkút nevű szobor. A tér átalakítása miatt egy fát ki kellett vágni, többet pedig rossz állapota miatt kellett eltávolítani egy favizsgáló szakmai javaslatára. A területen valamennyi kivágott fát pótolják a beruházás során, hívta fel a figyelmet Morgan Viktória, aki azt is elmondta, a sziklás talaj nem alkalmas bármilyen fafajta és növény telepítésére, ezért fontos szempont volt, hogy szárazságtűrő, a klimatikus viszonyokhoz alkalmazkodó fajokat telepítsenek a területre. A parkban nagy változás lesz a korábbiakhoz képest az is, hogy a parkot lehatároló sövénysort kivágták, így egy nyitott, jól belátható tér jön létre.

Neveda Amália, az Agóra Veszprém Kulturális Központ igazgatója elmondta, a Táborállás park áttervezésekor kiemelt szempont volt, hogy nyári szabadtéri rendezvényeik ne zavarják a Halle és Stromfeld utcában lakókat. Ezért a korábbiakkal ellentétben nem a Stromfeld vagy a Halle utcai lakótömbök felé lesz fordítva a színpad, hanem a Kálvin János park irányába. Az intézmény a Gyere a parkba, a Mini piknik és a Jutasi piknik nevű programok egy-egy napját rendezi meg évente ezen a helyszínen, valamint az Agórában táborozó gyermekeknek is rendszeresen tartanak programokat a téren. Az igazgatónő megjegyezte, az átalakítás után átláthatóbb és használhatóbb lesz a park. Neveda Amália kitért arra is, az idei tapasztalatok után döntenek majd arról, hogy a jövő évtől a Kálvin János parkban tartott rendezvényeiknek is a Táborállás tér adjon-e otthont. A park átalakításának ideje alatt a Halle utca felől közelíthető meg az intézmény.

A beruházást előkészítő, lebonyolító és ellenőrző Veszprém 2030 Kft. érdeklődésünkre közölte, a projekt összköltsége bruttó 143 millió forint. A fejlesztés a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. támogatásával valósul meg, a beruházó a veszprémi önkormányzat. Hozzátették, az új rendezvénytéren, az Agóra előtt felszedték a kivitelező munkatársai a régi térburkolatot, kitűzték az új burkolatszéleket, és hamarosan lerakják a szegélyeket, majd ezután elkezdik lerakni az új térkövet. Tájékoztattak arról is, az Agóra nyári programjait figyelembe véve igyekszik a kivitelező határidő előtt végezni a munkákkal, hogy a lakók és a Táborállás parkba látogatók minél hamarabb birtokba vehessék a területet, és a nyári programok nagy része már a felújított helyszínen valósulhasson meg. A kivitelezés miatt a lakosság türelmét és megértését kérik, valamint azt, hogy a munkaterületen ne sétáljanak át akkor sem, ha nincs munkavégzés.