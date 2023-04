Ennek az EKF által szervezett programsorozatnak az a célja, hogy a generációs korosztályok képviselői találkozzanak, különböző téma és közös tevékenységek mentén alakuljon ki köztük a párbeszéd, tapasztalatcsere és egymáshoz kapcsolódás. A Generációs Híd programsorozat keretében négy Veszprémben működő nemzetiséget, az ukránt, a lengyelt, az örményt és a németet képviselő előadókat köszöntött Rácz Nóra a rendezvényszervező koordinátora, háziasszonya. Az előadók boldogan vállalták a felkérést, és mutatták be képviselt anyaországuk hagyományos tradícióit, kultúrájukat, valamint a kihagyhatatlan gasztronómiát. Valamennyien személyes életükből is vázoltak fel epizódokat, élményeket, emlékeket a bemutatott képek kapcsán. Megismerkedhetett a közönség a népviseletekkel, amelyekről kiderült, hogy hasonlóság és párhuzam is találkozott a motívumokban. Megtudtuk, hogy első látásra jól összetéveszthető ukrán és a sváb hagyományos kendő díszítőelemei között mi a különbség: az ukránok a piros madárberkenye apró bogyódíszítéssel (cservona kalina) a svábok pedig az arany búzakalász motívummal fejezik ki a gazdagságuk és a bőségük jelképét.

A velünk élő nemzetiségeknek köszönhetően sok olyan alkotást, művészeti értéket, és emléket őriz Veszprém, amelyeket mi is jól ismerünk, elmegyünk mellettük, utunkba esnek a mindennapokon. Kevesen tudják, hogy egy felállított alkotás, szobor, emléktábla története mögött egy helyi nemzetiségi diaszpóra áll. Ezek az aktív közösségek nemcsak itt élnek, hanem hozzá is adnak sokat a város mindennapjaihoz, szépségéhez, kulturális értékeihez. Ehhez viszont tudnunk, kell azt is, honnan jöttek. Az előadások értékét felemeli, hogy az előadók személyes élményéhez a hallgatóság emocionálisan kapcsolódni tudott, hiszen ezek a személyes tapasztalatok más jelentést is adnak az elhangzott információkhoz. A rendezvény színvonalát színesítették azok a kísérőprogramok is, melyekbe interaktívan részt vehetett a közönség: mint a viseletválogatós játék és a Timár Lajos táncoktató által inspirált tánctanulás. Kifejezetten erre az alkalomra a négy bemutatkozó nemzetiség táncát előadva szavak nélkül is közelebb hozzt egymáshoz a közönséget, de a felcsendült dalok is nagyon sokat elmondanak egy nép igazi mentalitásáról.