A verseny idén jubilál, 20. alkalommal rendezik meg május 24-én Balatonfüreden. Jelenleg a nevezések zajlanak, előminősített borokat várnak, melyek térségi vagy borvidéki versenyeken arany-, illetve ezüst minősítést értek el. A bírálat május 24-én lesz Balatonfüreden, az Annabella Hotelben, a győztesek pedig Veszprémben, a vármegyeháza dísztermében mutatkoznak be június 14-én. A versenyen választják meg Veszprém Város Borát és az EKF borát. A rendezvényt támogatja még az Agrárminisztérium, a Balatoni Borrégiós Tanács és a Balatoni Fejlesztési Tanács.

A régió borászainak érdeklődését jól jelzi, hogy tavaly összesen 67 termelő jelentkezett 260 bormintával a versenyre. A szervezők remélik, idén ennél is több minta érkezik, és azt is, hogy tovább erősödik a minőség iránti igény. Ezt egyébként tükrözi, hogy tavaly egy nagyarany, 47 arany, 172 ezüst, 38 bronz minősítés és 2 okleveles elismerés talált gazdára. Idén a bíráló bizottság elnöke, dr. Mészáros Gabriella nemzetközi borakadémikus, a bizottságokban pedig borászok, borászati szakírók és borakadémikusok is részt vesznek. Ők választják ki a Balaton legjobb fehér, vörös, rozé, desszert és pezsgő-, illetve gyöngyöző borát.

Lombár Gábor a Balatoni Szövetség elnöke emlékeztetett, a verseny elmúlt két évtizede során egyértelműen az érték alapján születtek meg a döntések, s ma már rangot jelent részt venni a Balatoni Borok Versenyén. A Balatoni Szövetséggel kapcsolatban rámutatott, egy nagy múltú régiós szervezetről van szó, idén jubiláló másik rendezvénye a Kék Hullám Zászló strandminősítés.

Porga Gyula, Veszprém polgármestere elmondta, a Balatoni Szövetség volt az első szervezet, mely Veszprém mellé állt az Európa Kulturális Fővárosa cím megszerzéséhez. A minőségi bor és gasztronómia az EKF program fontos része, ezért természetes volt, hogy Veszprém is támogatja a Balatoni Borok Versenyét, és úgy látja, a partnerség hosszú távú lesz.

Mészáros Zoltán, az EKF főtanácsadója szerint a balatoni borok jó hírének terjesztése fontos, ezért az EKF külföldi vendégei mindig ilyet kapnak ajándékba, nemzetközi újságírókat hívtak meg a tavalyi Balatoni Borok Versenyére, hogy vigyék a világba a balatoni borok jó hírét. Hazánk 23 borvidékéből 6 a Balatoni Borrégióhoz tartozik, különleges adottságokkal, s ami ma jellemzi az ágazatot, a klímaváltozás hatása – keleti, sőt már északi kitettségű lejtőket is bevonnak a termesztésbe.

Tungli Péter, az EKF gasztronómiai és borászati projektvezetője úgy látja, az EKF vér- és szemléletfrissítést ad a nagy hagyományokkal rendelkező tevékenységeknek, így a gasztronómiának, a borászatnak is.