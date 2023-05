A programokról Molnár Roland, az egyesület elnöke osztott meg tudnivalókat. Mint elmondta, most kimondottan a fiatalokat szeretnék megmozgatni.

– Ez egyesületünk hagyományos családi napja, ami új helyszínen, a Kálvin János parkban lesz idén – tudtuk meg. Elhangzott, sok gyerekprogrammal készülnek, így lesz légvár, lufihajtogatás, de futballtorna is , aminek a Március 15-ei úti sportcsarnok és a Jendrassik–Venesz technikum lesz a helyszíne. A kulturális programokban a veszprémiek mellett várpalotai vendégeket láthatnak majd az érdeklődők. Kiemelte a veszprémi fitneszversenyző, kétszeres Superbody-győztes Benis Vivient, aki ugyancsak jelen lesz az eseményen.

– Természetesen idén is megszervezzük a jótékonysági főzőversenyünket, már csak azért is, mert ezzel indul majd a nap – magyarázta. Mindezek mellett átadják a Carlos-díjakat és az elnöki kitüntetést is. Változtattak ugyanakkor ebben az évben a támogatási rendszeren, például a szemüvegkiváltásokban is szeretnének segíteni a rászoruló hátrányos helyzetű fiataloknak.

Kiderült az is, hogy változott az elnökség összetétele: az új alelnök Váradiné Sziklai Erika lett.