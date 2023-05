Az ebösszeírás május 1. és június 30. között tart, amelynek során a kutyatulajdonoknak Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben meghatározott információkat megadva kell kitölteniük egy adatlapot, és eljuttatni azt az önkormányzatnak. Az adatlap beszerezhető nyomtatott formában a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján és a hivatali portán, valamint letölthető az internetről is. A dokumentumban a kutyatulajdonos vagy kutyatartó személyes adatainak és az eb alapadatainak megadása mellett válaszolni kell arra is, el van-e látva mikrocsippel a négylábú, és ivartalanított-e a házi kedvenc. z

Az összeírásban azoknak kell részt venniük, akik Veszprém közigazgatási területén tartanak kutyát. Az adatlapot önbevallással kell készíteni, ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. Fontos tudnivaló, hogy az ebösszeírásban az azonosítóval ellátott és a központi nyilvántartásban már szereplő ebeket is be kell jelenteni, mint ahogy az is, hogy az adatlapot kutyánként kell kitölteni.

Az adatlap beadható elektronikusan az E-önkormányzati portálon keresztül, valamint papíralapon beküldhető a 8210 Veszprém, Pf.: 1042 postacímre, vagy személyesen leadható a polgármesteri hivatalban, valamint az önkormányzat gyulafirátóti és kádártai ügyfélszolgálatán is.