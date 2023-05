Napokon belül kezdődik a próbaüzem

A rövidesen kezdődő próbaüzem után bő egy hónap múlva élesben is elindul a V-Bike közbringarendszer Veszprémben. Ahogyan arról a Napló már beszámolt, a V-Busz Kft. üzemeltetésében elinduló rendszer részeként városszerte tíz gyűjtőállomást hoztak létre, ezekben összesen 160 dokkoló kapott helyet. A közbringarendszerben száz pedelec (elektromos rásegítésű) kerékpár áll a felhasználók rendelkezésére júliustól. Állomás létesült a Kossuth utcán (Spar), a Barátság parkban, a Kálvin János parkban, a Balaton Plazánál, az állatkert Fejes-völgyi parkolójában, az Erzsébet sétányon, a Kiskuti csárdánál, a Cholnoky (Penny), a Rózsa és az Úrkút utcában. A bérkerékpár igénybevétele regisztrációhoz kötött, amelyet a szolgáltatás honlapján, a V-Bike applikációjában, vagy az állomások vezérlőoszlopán lehet majd megtenni. A szolgáltatást jeggyel, valamint féléves vagy éves bérlettel lehet igénybe venni. A megvásárolt jegy vagy bérlet érvényességi ideje alatt bármely megkezdett kölcsönzés első fél órája ingyenes, minden további megkezdett fél óra 500 forintba kerül majd.

Tíz perccel gyorsabban juthatunk Győrbe

Közel 100 milliárd forintból, két ütemben valósul meg a Pápa és Győr között vezető 36 kilométer hosszú új út. A 83-as számú, 2x2 sávos főút megvalósítása számos előnnyel jár. Az érintett települések az átmenő forgalom alól mentesülnek, a külön szintű csomópontok építésével megszűnnek a keresztező mozgások, ezáltal csökken a baleseti kockázat. Az aktuális hírekről Kovács Zoltán országgyűlési képviselő tájékoztatta a veol tudósítóját. A beruházás 80 százalékos készültségi fokon áll; jó ütemben zajlik az építkezés, az a terv, hogy 2023 utolsó negyedévére, tehát október, november, decemberre az új nyomvonal elkészül.

Díj a kiemelkedő munkáért

Immár 32 esztendeje hagyomány Veszprémben, hogy emléküléssel tisztelegnek a kórház dolgozói az intézmény első vezetője, Csolnoky Ferenc munkássága előtt, és a szokásoknak megfelelően idén is átadták a Csolnoky-emlékérmet és a díszoklevelet. A Csolnoky-emlékérmet azok az orvosok, gyógyszerészek, szakdolgozók, gazdasági-műszaki munkatársak kaphatják meg, akik a kórház szakmai színvonaláért, illetve Veszprém város lakossága egészségügyi ellátása érdekében, Csolnoky Ferenc szellemében kiemelkedő és eredményes munkát végeztek. Csolnoky-emlékérmet kapott Váradi Beáta, aki 1983 óta dolgozik a kórházban, 2007 júliusától vezető asszisztens a patológiai osztályon. Ugyancsak Csolnoky-emlék­érmet kapott Cselik Zsolt, aki 2015 óta a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház sugárterápia és klinikai onkológiai szakvizsgával, valamint egészségügyi menedzser specialista oklevéllel rendelkező munkatársa. A Közép-dunántúli Regionális Onkológiai Centrum megvalósításában szakmai tanácsadóként működött közre – adta hírül a Napló.

Meredek részen újult meg a járda

Új gyalogúton járhatnak az olaszfaluiak a község főutcájának egy meredek szakaszán, kétszáz méteren a régi, töredezett helyett térkövezett járdán. Ezzel folytatódott a településen a járdamegújítás. A Magyar falu program valós problémákra nyújt megoldást, ez látszik Olaszfaluban is. Nem véletlenül lett hamar a legnépszerűbb fejlesztési forrás ez a pályázati alap, amelyet jól kihasznál e falu önkormányzata, már tíz nyertes projektjét valósíthatta meg így – tájékoztatta Ovádi Péter ország­gyűlési képviselő a veol.hu-t. Boriszné Hanich Edit olaszfalui polgármester a helyszínen, a Váci Mihály utcában arról beszélt, hogy a Magyar falu programot jó lehetőségnek tartja. Ezúttal is sikerrel pályáztak, országgyűlési képviselőjük közbenjárásával tízmillió forintot nyertek, amelyhez háromszázezret tettek hozzá, így készülhetett el kétszáz méteren a térkövezett járda.

A béke bátor védelmezői

A honvédelem napja alkalmából tartott ünnepi sorakozót a napokban az MH Böszörményi Géza Csapatgyakorlótér Parancsnokság. A várpalotai Kossuth-laktanyában Campanari-Talabér Márta polgármester mondott ünnepi beszédet, és köszöntötte az alakulat új, megbízott parancsnokát, Pálmai Árpád alezredest – olvasható Veszprém vármegye napilapjában.

Családi nap és főzőverseny az ünnep alkalmából

A Kálvin János parkban rendezte meg szombaton a Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fia­talokért Egyesület (VVHHFE) hagyományos családi napját és főzőversenyét – számolt be a veol.hu az eseményről. Strenner Zoltán önkormányzati képviselő megnyitójában elmondta, az önkormányzatnak fontos, hogy olyan közösségi tereket létesítsen, ahol az emberek össze tudnak jönni. A rendezvény helyszíne egy ilyen park. Felidézte, hosszú évekkel ezelőtt Molnár Roland, a VVHHFE elnöke megkereste az egyesület ötletével. Ott volt a kezdeteknél, és nagyon örül, hogy még mindig működik a közösség. Az egyesület elnöke, Molnár Roland beszédében elmondta, az egyesület ebben az évben mérföldkőhöz ért, hiszen ötéves a főzőversenyük, ugyanakkor 15 éves fennállásukat ünneplik, egyúttal megköszönte az alapítóknak, az akkori és a jelenlegi elnökségnek, tagoknak és támogatóknak a munkát és segítséget.

Mi fán terem az apiterápia?

Csali Tibor és családja apiterápiás, méhes háza első alkalommal szervezett nyílt napot Lesencefalun, hogy mindenki megismerhesse a különös gyógymódot. A hét éve méhészkedő, jelenleg 35 méhcsaládot tartó Csali Tibor és családja mindenkit megismertetett a terápiával kapcsolatos tudnivalókkal; elmondták, hogy a méhkaptárakat rejtő faházban teljes biztonságban tölthet mindenki néhány órát akár heti több alkalommal annak érdekében, hogy különféle egészségügyi problémákra gyógyírt találjanak. Az apiterápia, azaz a méhek zümmögése által keltett rezgés, a kaptárak illata segít gyógyulni számos betegségből. A lesencefalui, hét kaptárt befogadó házban lehet akár napi egy-egy órát pihenni vagy relaxálni, miközben a gyógyulni vágyók belélegzik a kaptárak jótékony levegőjét – olvasható a Naplóban.

Öt település zsidó múltjáról közölt cikkeket a Szombat

A Balaton és Veszprém térségének zsidó közösségeinek történetét mutatja be a Szombat című folyóirat közelmúltban megjelent száma – adja hírül a veol. A zsidó kulturális és politikai folyóirat lapszámát – amelynek írásai Veszprémhez, Balatonfüredhez, Szentgálhoz, Tapolcához és Taliándörögdhöz kapcsolódnak – az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban mutatták be a napokban. Brányi Mária alpolgármester (Fidesz–KDNP) emlékeztetett, Veszprémbe a 18. század közepén települtek be zsidó lakosok, akik előbb a Buhim-völgybe, majd a mai Óváros és Szent Imre terek környékére költöztek, és a város értelmiségét adták hosszú évtizedeken keresztül. A 19. században Veszprém mintegy 15 ezres lakosságának 8,6 százaléka tartozott az izraelita felekezethez. Kákonyi Anna a szentgáli zsidók deportálásáról írt tanulmányt, amelyet Vajkai Aurél néprajzkutató is dokumentált. Katona Csaba levéltáros-történész a balatonfüredi 19. századi fürdőkről és zsidó életről közölt írást, míg Olti Ferenc, a Zsidó Kiválóságok Háza kuratóriumi elnöke az 1950-es, 1960-as évek füredi zsidó életéről írt. Bojár Iván András művészettörténész Tapolca zsidó hagyományait idézte fel, kitérve arra, hogy a település hosszú évtizedeken át elhallgatta zsidó múltját.