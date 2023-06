Védőöltözet vettek magukra, ugyanis a tűzoltók jellegzetes ruhájának, sisakjának kisebb méretű változatai álltak rendelkezésükre és azokban bátran nekivágtak a kihívásnak a gyerekek: eltűntek az U-alakú, alagútszerű járat bejáratán, majd hamarosan feltűntek a kijáratánál. A katasztrófavédelem szimulációs gyakorlatokhoz használja ezt a sátrat. Hogyan sikerült az alkalmi tűzoltónak álló apróságoknak újra meg újra ügyesen átjutniuk rajta a sötétben? Megkérdeztük az egyik copfos lányt, aki kuncogva elmondta: amikor még alig gomolygott a füst, kiismerték az útvonalat. A Zirci Önkormányzati Tűzoltóságnak köszönhetően abban is részük lehetett, ami mindig élményt jelent számukra, felülhettek a nagy piros autóra, és az ugrálóvárat szintén használhatták. A Békefi Antal művelődési ház szervezésében változott óriási gyerekparadicsommá az Alkotmány utcai rendezvényterületet, ahol ezúttal még a nagyok eszközeit is kipróbálhatták a kicsik. A délelőtt fő attrakciója az említett tűzoltópróba volt, amit többek közt kerekítő foglalkozás színesített. A délután szenzációjának pedig a furfangos csudavilág játékai számítottak, amit még meseszínház, muzsikálás is kiegészített.