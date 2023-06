Még az esős hetek idején született meg nemrégiben az első kis dámszarvas a szarvaskúti farmon: a vezértehén, Mámi ünőborjút hozott világra. A magas fűben, a növényzet között rejtette el. Amint magabiztosan lábra tud állni, bevezeti a csapatba, a rudliba. Egy másik anyaállat bikaborjúja pár nappal később, már napsütésben látott napvilágot. Mintha ezt tükrözné a színe: aranysárga, vöröses-szőkés. Mindegyik kisborjú tele pettyekkel. Mivel a bika anyja fehér színű, várhatóan a kicsi is kifehéredik és eltűnik mintázata. A fehér szőrzet egyébként a dámoknál nem olyan ritka, mint a gímszarvasoknál és az őzeknél. Az ünő, az első borjú, amely már a szarvaskúti vadfarmon született, tejeskávéhoz hasonlatos színben bújik meg összegömbölyödve a zöldben, neki megmaradhatnak, csak elhalványodhatnak pettyei.

Szitó Martina és férje, Bognár Ákos

Forrás: Szarvaskúti Dámfarm



Gazdáiknak nagy örömet szereztek a pettyes csöppségek. Szitó Martina és férje, Bognár Ákos a bakonyi kisváros határában hozta létre a dámfarmot. Annak története egy születésnapra kapott hintához kapcsolódik. Erről már írtunk lapunkban, de akkor még csak Mámit, a félénk ikreket, a fehérszőrűeket és a többi fiatal állatot mutathattuk be. Most pedig alig várjuk, hogy újabb kis jövevényekről számolhassunk be. Remélhetőleg nem lesznek olyan vagányok, mint idősebb csapatársuk, aki kikapta féltett újságírói jegyzeteimet, a füzetemet a zsebemből.

A már megszületett kicsiket még nem lehet látni, csak pár hét múlva, mert a mamáik még eldugják őket – tudtuk meg Martinától és Ákostól. Olyannyira, hogy a házaspár már többször megfigyelte, az anyaállatok is olykor nehezen találják meg a már időnként arrébb botladozó utódjaikat. Előfordult, hogy amikor látta a többi állat, hogy az újdonsült dám anyuka gondban van, segítettek neki a keresésben. Gazdáik szerint egyelőre a kicsinyek olyanok, mint tű a szénakazalban. Viszont biztosan nagyon látványos lesz, amikor már ott lehet majd látni őket az anyukáik alatt, mögött.

Forrás: Szarvaskúti Dámfarm



– Az első borjút Cintinek neveztük el, mert a nagyon kedves és fürge étteremvezetőnk, Cintia névnapján született. A kis bika neve Sunny-Boy. Ennek is több oka van. Fiatalabb, vízilabdás fiunkat Barnának hívják, a beceneve Sün, és a második borjú az ő névnapján született. Ezért Barna lehetett volna a neve, igen ám, de nem hívhatunk Barnának egy leendő fehér bikát, ezért a Sün becenévből indultunk ki. Amikor tekézni volt a család, a találatszámlálóba rögzítenünk kellett a neveket, viszont az angol rendszer nem ismerte az ékezetet, így lett Sün Sun, egy Nap nevű játékos a csapatunkban, a dámszarvas neve pedig ennek a becézett alakja: Sunny-Boy – mondta el Martina és hozzátette: mivel még várnak három dámbébit – két aranyszőkét és egy feketét – szívesen fogadnak névötleteket, fiús és lányos neveket is, mert még nem tudják, milyen neműek lesznek a borjak. Olvasóink a névjavaslatokat elküldhetik lapunknak a [email protected] e-mail-címre.