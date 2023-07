- A Badacsonyi borhét igazából nem is igényelne megnyitót, hiszen itt tulajdonképpen nem borhét van, hanem borév. Maga a térség ezernyi szállal kötődik a szőlőhöz, a borhoz, amelynek a hírnevét köszönheti - így fogalmazott a szombati megnyitón Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, a térség országgyűlési képviselője. Hozzátette, hogy az ami miatt Badacsonyt különlegesnek tartjuk, ami miatt Badacsony egész Európában ismert hely és amiért Magyarország is büszke rá, nemcsak a táj szépségének, a hegynek köszönhető, hanem magának a bornak, a szőlkultúrának, annak a több ezer éves hagyománynak, amely ma lehetővé teszi, hogy itt teremjenek a legfinomabb borok.

Krisztin N. László polgármester köszöntőjében a régi és a Badacsonyban először járó vendégeket is üdvözölte, s egyben felhívta a figyelmet a elkövetkező napok színes programkínálatára. A nívós borkínálat mellett számos zenés produkciót, koncertet is láthat a közönség július 30-ig a szabadtéri színpadon. Az ünnepélyes megnyitón a polgármester Pro Urbe kitüntetést adott át Borbély Tamásnak, a Borbély családi Pincészet tulajdonosának, a Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanácsa elnökének a település érdekében kifejtett munkájáért. Krisztin N. László emléklap átadásával mondott köszönetet Varga Péternek, az általa irányított Varga Pincészet immár harminc éves működéséért, amely egyben a település hírnevét is öregbítette. A Város Bora egyébként az idei évben éppen a Varga Pincészet 2019-es évjáratú Kéknyelű bora lett.

Fotó: Szijártó János/Napló

A megnyitón a hagyományoknak megfelelően kihirdették az idei, immár harmincegyedik alkalommal megrendezett borverseny eredményeit. A díjazottaknak Borbély Tamás, a Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke, Csanádi Csanád, a Badacsonyi borvidék hegyközségi tanácsanak titkára és Badacsony barátja, Kállay Miklós professzor, a Magyar Bor Akadémia örökös tiszteletbeli elnöke gratulált az oklevelek átadásával együtt. A bíráló bizottság értékelése alapján 13 nagy arany, 69 arany, 141 ezüst és 40 bronz minősítés talált gazdára a 2023-as megmérettetésen.