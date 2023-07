A díjat az Országos Lengyel Önkormányzat budapesti ünnepségén adták át, amelyet a magyarországi lengyelség napja alkalmából rendeztek.

A méltatásban elhangzott, Porga Gyula polgármester jó kapcsolatot ápol a Veszprémi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal, és céljai között szerepel, hogy Veszprém a magyar települések között a „leglengyelesebb” város legyen, ezért sokat tesz.

Többek között Veszprém testvérvárosi szerződést kötött Tarnówval, míg a lengyel nemzeti ünnepekről rendre megemlékeznek Veszprémben, és a két nép barátságának napját is megünneplik a városban.

Felidézték, 2018-ban egy egész héten át a lengyeleket ünnepelte Veszprém különböző gazdasági, gasztronómiai, művészeti, kulturális, egyetemi és sportprogramokkal. Kiemelték, 2021-ben a veszprémi önkormányzat egy belvárosi területet Lengyel–Magyar barátság parknak nevezett el, ahol a néhai lengyel köztársasági elnök Lech Kaczyński emlékét őrző domborművet helyezték el.

A laudációban kitértek arra is, hogy az „Európa kulturális fővárosa”-évad programjai között számos lengyel esemény megtalálható, így néptáncosok és iskolai csoportok fellépése, zenekar koncertje, valamint irodalmi és színházi produkciók is színesítik az eseménysorozatot.

– Az, hogy ez mind megvalósuljon, olyan városvezető kell, aki szívesen fogadja a lengyel kultúra, sport, művelődés képviselőit – fogalmaztak a méltatásban. A két nemzet közötti kapcsolat és barátság ápolásának elismeréseként járó díjért a polgármester köszönetet mondott, és azt hangsúlyozta, a díj csapatmunka eredménye.