Tóth Bertalan arról beszélt, az „orbáni inflációt” az utóbbi hónapokban „orbáni megszorítás” követi. Úgy vélte, a legnagyobb problémát a magas – júniusi adatok szerint húszszázalékos – infláció okozza ma Magyarországon, amelynek mértéke az európai uniós átlag háromszorosa. Szerinte az infláció okozója nem Brüsszel, hanem az elszabadult energiaárak – amelyek a kormány által az orosz Gazprommal megkötött hosszútávú gázszerződésre vezethetők vissza –, a forintgyengülés, és a 27 százalékos áfa, amelyet a kiskereskedelmi különadó további három-négy százalékkal növelt meg. Kiemelte, az MSZP többször javasolta, hogy a kormány csökkentse nullára az alapélelmiszerek áfáját, vezesse ki a kiskereskedelmi különadót, ahogyan azt is, hogy az energiahordozók – köztük a gáz és elektromos áram – áfáját 27-ről 5 százalékra mérsékelje, azonban ezeket a kormánypárt már a bizottsági üléseken leszavazta. Hozzátette, a kormány megszorításokkal próbál forrást teremteni: tavaly nyáron átalakította a kata adónemet, a rezsicsökkentés korábbi rendszerét felszámolta, megszüntette a városi CSOK-ot, a babaváró hitelnél csökkentette a korhatárt. A frakcióvezető megjegyezte azt is, a fizetések nem követik az áremelkedéseket, és a helyzetet rontja az is, hogy mivel a kormány nem teljesíti az Európai Bizottság feltételeit, ezért alig érkeznek hazánkba uniós források. Az MSZP javasolta azt is, hogy a multinacionális cégek adóterheit növelje a kormány, a minimálbér adóterheit törölje el, a mediánbér összegéig pedig a jelenleginél alacsonyabb adóterheket alkalmazzon.

Hartmann Ferenc, az MSZP önkormányzati képviselője, frakcióvezető elmondta, országszerte 270 beruházást állított le a kormányzat. Három érintett veszprémi fejlesztés esetén arra kérte Tóth Bertalan frakcióvezetőt, hogy az idei költségvetéshez nyújtson be módosító indítványt azért, hogy a kormány támogassa a három beruházást. Ezek a 8-as főút Füredi és Csatári csomópontja közötti útfejlesztés, a Gyulafirátótot és Kádártát elkerülő 6,5 kilométeres útszakasz megvalósítása, valamint a veszprémi belső gyűrű hiányzó szakaszának megépítése, amelynek része lenne az új völgyhíd is. Hozzátette, mindhárom beruházásra igaz, hogy egy azonnali kormánydöntés esetén is csak 2028-ra készülhetnének el.