Katanics Sándor elmondta, a magyar honvédség évtizedek óta használja a Várpalotától Tapolcáig húzódó területet lő- és gyakorlótérként. A NATO-csatlakozás óta más országok fegyveres alakulatai is tartják itt kiképzéseiket, gyakorlataikat, gyakran éleslövészettel, ám a közelmúltban elkezdődött egy 2500-3000 fős katonai bázis építése is, ami még gyakoribb lőtérhasználatot jelenthet. Erről 2021 júniusában az Élhetőbb Rátótért Egyesület tartott fórumot, melyen a honvédelmi miniszter is jelen volt. A részvevők nehezményezték a jelentős és időnként éjszaka és ünnepnapokon is hallható zajterhelést, a települések úthálózatának igénybevételét, a táj és környezeti károkat. A politikus szerint a helyiek azt szeretnék, hogy a gyakorlótér használata legyen garanciákat biztosító jogszabályba rögzítve. Mint fogalmazott, előrelépés nem történt az ügyben, a kiképzőbázis építése elkezdődött. Ezért Hartmann Ferenc képviselővel közösen nyújtottak be egy kezdeményezést, hogy a veszprémi önkormányzat a honvédelmi miniszternél kezdeményezze a magyarországi gyakorló- és lőterekre vonatkozó jogszabály megalkotását, azonban kísérletük elhalt. A városvezetés azt ígérte, hogy júliusban egyeztetnek a minisztériummal.

Hartmann Ferenc arról beszélt, hogy 2009-ben elkészült a terve a 82-es főút Gyulafirátót-Kádárta elkerülő szakasznak, többféle módon sürgette a megvalósítást. Az ellenzéki politikus úgy tudja, a projektet a kormány egyelőre felfüggesztette.