Július 12. és 16. között négy napon át élvezhették a Sukoróra látogatók a Velencei tavat és az EFOTT fesztivál koncertjeit. Az éjszakai bulizás előtt, napközben azonban az UNIversum területét kereste fel mindenki, ahol a Pannon Egyetem 7 helyszínen, sporttal, kultúrával, önismerettel, karrierrel és pénzügyi tudatossággal kapcsolatos programokat vonultatott fel.

A programok önmagukban is tartalmasak voltak, ám a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kara által lefejlesztett EFOTT Challenge applikáció még izgalmasabbá tette. Az alkalmazás segítségével a fesztiválozók pontokat gyűjthettek különböző feladatok megoldása után, így lehetőségük nyílt napi ajándékok elnyerésére, vagy a fődíjak valamelyikére. A Challenge felébresztette a fesztiválozókban a versenyszellemet, így volt, aki egy teljes napját rászánta, hogy közel 100 feladatot teljesísen egy nap – ennek meg is lett, hiszen a legmagasabb pontszám 1300 pont körül volt, ezzel abszolút győztest is avathattak.

A Challenge-ben összesen több mint 200-an vettek részt, a győztesek pedig a Grand Tokaj, az ELTE, az Auchan, a Magyar Táncművészeti Egyetem, a Tudatos Diák Iskolaszövetkezet, a Nemzeti Ifjúsági Tanács, a Speak Easy Wines és a Pannon Egyetem Karrierközpont felajánlásából kaphatták meg jutalmaikat. A kihívás egyetemek közötti versenyt is tartalmazott, melyet az Óbudai Egyetem nyert meg, szorosan mögöttük a Pannon Egyetem végzett, míg a dobogó harmadik fokára a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem került fel.

Nappal is élt a fesztivál

Az UNIversum tényleg minden energiát és figyelmet lefoglalt a parton, akármerre néztünk, közösségi életet élő embereket láttunk. A Pannon Egyetemnek hála a Diákhitel Hencsergő megtelt izgalmas beszélgetésekkel, többek között drogprevencióról szóló, a sport és a mentális egészség kapcsolatáról, vagy a munkavállalásról az egyetem mellett is szó volt. Szombaton Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora is részt vett a fenntarthatósági kerekasztalon Herzog Csilla, kommunikációs igazgató moderálásával, illetve András Ferenc filozófus és Zichó Viktor természetvédelmi vlogger részvételével beszélgettek a fiatalokat is érintő kérdésekről. Többek között az is elhangzott, hogy a környezetvédelem egyéni feladat is, hiszen észrevétlenül, de hatással vagyunk a körülöttünk élőkre, emiatt nem mindegy, milyen példát mutatunk.

Pénteken Dragomán György és Szabó T. Anna volt Szávai Dorottya egyetemi oktató vendége a fesztiválon. A híres irodalmi páros szerelmi története igencsak elgondolkodtató volt, és a teltházas beszélgetés során igazán megindító pillanatokat is átélhettünk. – A szerelem egy hatalmi helyzet. Az, hogy szeretek valakit, az a másikat helyzetbe hozhatja. A feltétel nélküli szeretet azt jelenti, hogy nem élek vissza ezzel a hatalommal – mesélte Szabó T. Anna.

Szombaton az EKF Kultúrtérben Szabó B. Eszter újságíró beszélgetett Bodor Áronnal, az Esti Kornél énekesével, aki néhány dalt is eljátszott a résztvevőknek. A beszélgetésen Áron elmondta, egy jó művész direkt rossz helyzetbe hozza magát néha, hogy legyen miből inspirálódnia később. Kiderült, előző együttese, a Sántakutya A buszon című dalának folytatása a már Esti Kornélból ismert A téren című dal, illetve azt is elárulta a fontember, hogy milyen közel állnak egymáshoz az együttes tagjai.