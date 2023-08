– A világ úgy működik, hogy vannak benne szakmák, munkakörök, és mindezek túl olyan is van, hogy az emberek egy része bármit megcsinál, csak jól fizessék meg. A lényeg az, hogy valamit elvégzünk azért, hogy a létfenntartásunkat biztosítani tudjuk – fogalmazott megnyitójában Szauer István igazgató. – Ugyanakkor vannak szerencsésebb emberek a Földön, akiket a Jóisten hivatással áldott meg. Ilyen hivatás a pedagógus pálya is és nagy örömmel tölt el, hogy most a teremben hivatással megáldott emberek ülnek, akik várják, hogy ismét az iskolában, gyerekek között lehessenek.

Úgy vélte, bármit lehet mondani az élet nehézségeiről, de azt a pedagógusok is tudják, hogy amikor bemennek az osztályba, és látják a gyerekek szemében az érdeklődést, akkor egy másik dimenzióba kerülnek.

– Ez élteti az embert. Az, hogy ott vannak a fiatalok, akiket vezetünk és igyekszünk jó útra terelni – fogalmazott a Veszprémi Tankerületi Központ vezetője. – A teremben ülő pedagógusok nem csak a fiatalokra, hanem a pedagógus kollégákra is hatással vannak, ezért nyugalmat és nyugodt tanévet kívánok. Azt kívánom mindenkinek, hogy maradjatok higgadtak, maradjatok nyugodtak. Mindig gondoljátok végig a lépést, mielőtt meglépitek. A nyugodt vezető, nyugodt tantestületet, a nyugodt tantestület, nyugodt iskolát szül.

A rendezvényen adták a Veszprémi Tankerületi Központ által 2019-ben alapította a Lámpás díjat, mely egy a Veszprémi Tankerületi Központ által kiállított díszoklevelet, pénzjutalmat és a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. támogatásával egy Herendi ajándéktárgyat tartalmaz. A díj járásonként adományozható, és az átadások megtörténtek, kivéve a Zirci járásban. Erre most sor került, és kiderült, Farkas László, a Bakonyszentkirályi Békefi Antal Általános Iskola megbízott igazgatója érdemelte ki idén az elismerést.

Az eseményen az újonnan megbízott magasabb vezetők kinevezésének átadására is sor került.