Farkasné Huszti Katalin, az új kezdeményezésként életre hívott Kéz a kézben kávéház vezetője önszerveződő programsorozatnak, nyitott alkalmaknak nevezte e foglalkozásokat, melyek jóval többet nyújtanak egy kávézásnál. Mindennel foglalkozik, ami felszabadító élményeket ad.

A köszöntőt követően az elnök ismertette a pályázati program keretében megvalósult eseményeket, az ezáltal elért eredményeket. Kiemelten szólt az irodavezető, Klausz Károlyné, valamint a kistérségi csoportok vezetőinek lelkiismeretes munkájáról. Ők, saját nehézségeiken felülemelkedve vállalták sorstársaik támogatását vállalták.

Minden kistérségi csoport vezetője beszámolt az elmúlt időszak élményeket nyújtó kirándulásairól, klubfoglalkozásokról. Ezek a látássérültek rehabilitációjában fontos szerepet töltenek be, mivel itt megoszthatják egymással tapasztalataikat a sorstársak, mindennapi életüket megkönnyítő eszközökről, lehetőségeikről tájékoztatják egymást. Hatékony kiegészítője ez az egyesület által működtetett Elemi Rehabilitációs Központ szakemberei által nyújtott szolgáltatásnak. A Kistérségi Csoportok tevékenységükkel az egész vármegyét lefedik, kapcsolatot tartanak a kis falvakban élő látássérültekkel is.

Kasza Istvánné beszámolt az elmúlt időszak eseményeiről

Fotó: Benkő Péter

Nagy István alelnök az egyesület szemléletformáló tevékenységéről számolt be. Kiemelt céljuk minden korosztállyal aktív kapcsolatot kiépíteni. A komplex foglalkozásaik során kitértek a látássérültekkel való kommunikációra, a kísérésre, mindazokra a nehézségekre, melyekkel a súlyos látássérültek szembesülnek. Nem csak a társadalmi integráció miatt tartják fontosnak ezeket az eseményeket, hanem azért is, mert példájukkal megmutatják, hogy súlyos látássérüléssel is lehet teljes, aktív életet élni. A nyugdíjas klubokban az életvitelt segítő eszközöknek, a gyermekek körében a Braille-írásnak, a vakvezető kutyákkal való találkozásnak volt nagy sikere.

A vármegyei egyesület több mint 300 súlyos látássérült tagot számlál, akik egy-egy közösségi rendezvény után mindig pozitív élményekkel térnek haza – mondta el örömmel Csehné Huszics Márta.