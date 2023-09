A kiállításon hamisítatlan kikötői hangulat, beach bár, több étterem, hajós játszótér, vízparti pihenőhelyek és balatoni fürdőzési lehetőség is adott. Minden évben többen választják a kiállítást arra, hogy Magyarországon elsőként itt mutassák be legújabb modelljeiket a nagyközönség számára. Idén nyolc premierrel jelentkezik a Balaton Boat Show, így lehet látni exkluzív vitorlásokat, katamaránokat, elektromos hajókat és kiegészítőket. A kiállítás autós partnere egy német luxusautó márka, mely tesztvezetést is lehetővé tesz az érdeklődők számára. Részletekről a kiállítás honlapján lehet tájékozódni.