Elbúcsúztatták a nyarat a Dózsavárosban

Végül is évtizedek óta hagyományos rendezvényről volt szó, de egyrészt csak a naptár szerinti nyarat kellett búcsúztatni, mert ezen a napon is órákig tartott a forróság, másrészt a szó, hogy nyárbúcsúztató, nem fejezi ki azt, ami a Martinovics téren történt. A felhajtás inkább egy „békebeli” búcsúhoz hasonlított. Hogy így sikerüljön, azért az időjárás-felelősön kívül mindent megtett a városrész, a hivatal és az Agóra Veszprém Kulturális Központ is.

Fotó: Nagy Lajos/Napló Szombaton 10 órakor a Martinovics tér körül zenés ébresztőt tartott a Veszprémi Ifjúsági Fúvószenekar, és ettől kezdve már indulhattak a térre játszani a kisgyerekes családok. Kora délután kezdődött a gazdag műsorfolyam a SoulDance Táncstúdió előadásával. Őket követte a Dózsa iskola mazsorettcsoportja és néptánccsoportja. Ekkor már a fák között megkezdődtek az előkészületek a gulyáslevesfőző versenyhez. A hagyományos főszervező, a Dózsavárosi Baráti Kör elnöke, Csécs Ferenc ezúttal is a helyzet magaslatán állt, ellenőrizte a nyersanyagellátást, a majdani tálalás kellékeit, déltől eredményhirdetésig mindenütt feltűnt, mintha több Feri is lett volna a forgatagban. Eddig a városrészből hat versenyző csapat állt ki, idén kilenc kondér körül sürgölődtek a szakácsok. A csapatok: Dózsavárosi Baráti Kör, Szomszédasszonyok, Lenner Zsolt és a szomszédok, Zöld sasok, Csikász Imre Nyugdíjasklub, Dózsa György Nyugdíjasklub, BÁLmádi főzőcsapat, a Fújtatók és a Metálvilla néven induló formáció. Gulyásleves-készítés volt a hagyományos cél, mégis sokféle nagyon finom eredmény született, például Tenkes-gulyás zöldfűszeres burgonyagombóccal, csülkös babgulyás, babgulyás, ahogyan Jenő szerette, szüreti gulyás, hagyományos gulyás pogácsával, babgulyás túrófánkkal vagy Balázs gulyása házi sörkiflivel. Míg zajlott a zsűrizés, standard és latin-amerikai táncokat láttunk a Winners Versenytánc Egyesülettől és zsebkendős táncot az Őszidő Nyugdíjasklub hölgyeitől. Négy óra előtt mutatkozott be a Dózsa iskola judocsoportja. Károlyi Gábor 1971 óta vezet Veszprémben csoportot, ami 1982 óta működik a Dózsában. Elkészültek az ételek, következett a közönség jutalma, akik megehették a nagyon finom leveseket. Közben „Jó ebédhez szólt a nóta” – húzta a Veszprém Városi Cigányzenekar ifjabb Vas György vezetésével. Mikor újra tudtunk másra is figyelni, színpadra lépett a CsiriBú társulat, azaz Burák Dóri és Csibi Annamária színművészek, hogy előadják Tündérkaland című zenés, interaktív gyermekműsorukat. Kiváló énekhang, rengeteg mozgás, kedvesség, a gyermeki lélek kiváló ismerete jellemezte a hölgyeket, akik pillanatok alatt egy csoportba gyűjtötték a rengeteg kicsit, akik nagy élvezettel táncoltak, játszottak, énekeltek az Agóra-színpad előtt.

Dózsavárosi nyárbúcsúztató Fotók: Nagy Lajos/Napló

Pihenésképpen került sor az ünnepi beszédre. Hegedűs Barbara alpolgármester és Halmay György városrészi képviselő társaságában állt a mikrofon elé Porga Gyula polgármester, méltatva a dózsavárosiak együttműködését, ami ilyen sok érdeklődőt hozott össze, ilyen jó hangulatot teremtett, ami példaként szolgálhat Veszprém többi városrészének is. Őt követte a zsűri meg a csapatok képviseletében egy-egy versenyző, hogy meghallgassák az „ítéletet”, ami így szólt: minden csapat a maga nemében páratlan étket alkotott, amiért jutalomban részesült. A produkciókat díjazó zsűri (Szőke Veronika, Zsebe Katalin és Zoboki Attila) éppen olyan ötletdús volt, mint a versenyzők, eredményhirdetéskor dőlt a sok ember a nevetéstől. Például ilyeneket hallottunk: a Metálvilla csapat hortobágyi bográcsgulyása házikenyérrel olyan volt, mintha a gulyás és a paprikás krumpli közös gyermeke lett volna. Este fél héttől Kovács Ágnes Magdolna és Keresztesi László adott zenés műsort; népszerű retró slágereket, operettválogatást hallottunk. A Dózsavárosi nyárbúcsúztató egész napos program is lehetett a családoknak, hiszen 10 órától este hétig működött a Fanyűvő játékpark, a Csa-ládika játszóház, egész délután próbálkozhattak a gyerekek Paprika Jancsi csúzlizdájában, a légvár is mindig foglalt volt. Kézműves-foglalkozásokat a Vadvirág óvoda és a Napsugár bölcsőde szervezett. Hozzászámítva az ismerősökkel való örömteli találkozásokat, a sok nevetést, azt mondhatjuk, igazán jól sikerült az idei dózsavárosi búcsú is.

