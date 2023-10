A barnagi buszmegállóba betérve az ember egy otthoni könyvtárszobában érezheti magát

Forrás: olvasó

A barnagi buszmegállóba betérve az ember egy otthoni könyvtárszobában érezheti magát. A településen működő Balaton Környéki Nagycsaládos Egyesület támogatásával újult meg az elavult, jellegtelen helyiség és épület. A könyvváró buszmegállóban elhelyezett könyvespolc nem helyi ötlet, a Balaton-felvidék sok településén megvalósították már, de ennek ellenére üde színfoltja Barnagnak is. Régi, megunt vagy már nem használt könyvek cserélnek itt gazdát. Van, aki hozza, van aki viszi. A könyvek folyamatosan mozgásban vannak, hiszen ami az egyiknek szemét, az a másik embernek lehet kincs.

A buszmegállót egyéb kulturális célzatú programokra is használja a helyi közösség

Forrás: olvasó

A buszmegállót egyéb kulturális célzatú programokra is használja a helyi közösség. Volt már itt népzenei tábori oktatás, fotókiállítás és rajzverseny képeinek kiállítása is – szerepel az ismertetőben, amit fotókkal együtt Kalán Gréta, a barnagi önkormányzat közművelődési asszisztense küldött el szerkesztőségünknek. A könyvváró buszmegálló léte nemcsak a helyiek számára fontos mini közösségi tér, hanem a turisták körében is egyre kedveltebb látnivaló – érzik, tudják ezt a barnagiak.

A lókúti, a bakonybéli, a barnagi... Folytassa a különleges buszmegállók sorolását! Olvasóink elküldhetik fotóikat a [email protected] e-mail-címre.