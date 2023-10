Schwartz Béla polgármester köszöntőjében elmondta, hogy a Főnix Ipari Park intenzíven fejlődik. A terület fejlesztésére három projektet nyertek, amelyből kettő Top, a harmadik Top plusz pályázat, amelyek keretében összesen 1,9 milliárd forintot kaptak. Az első projektet október 27-én adták át, a másik kettő folyamatban van.

– Óriási szerencsénk, hogy Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter az országgyűlési képviselőnk, nem volt rossz korábban sem az ipari park, de ezzel a fejlesztéssel még vonzóbbá tudjuk tenni a befektetők előtt – tette hozzá a polgármester.

Havonta jelentkeznek a befektetők, nagy az érdeklődés, szerződést még senkivel nem kötöttek, de remélik, hogy a fejlesztéseket követően olyan befektetők érkeznek, akikkel a magyar gazdaság élvonalába kerülhetnek.

Navracsics Tibor miniszter kijelentette, hogy Ajka mindig a magyar gazdaság egyik motorja volt, a területi nagyságát és lakosságszámát lényegesen meghaladó mértékben járult hozzá a költségvetéshez és az ipari termeléshez. A hagyományok is kötelezik Ajkát arra, hogy ismét egy olyan ipari központtá váljon a Dunántúlon, amely a magyar gazdaság fontos oszlopa.

– Öröm számomra, hogy tudom ezt segíteni a Főnix Ipari Park fejlesztésével, abban bízunk, hogy külföldi befektetők is jönnek – mondta a miniszter. – Tavaly a választási kampány során, amikor Palkovics miniszter úr Ajkán járt, már szó esett arról, hogy erősíteni kell a város jelenlétét az autógyártásban, illetve az ahhoz kötődő iparágakban. Bízunk abban, hogy az érdeklődők között lesznek az ágazathoz illeszkedők is, és Ajka továbbra is meghatározó ipari központ lesz a térségben.