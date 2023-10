A délután folyamán a tagok megemlékeztek a fél évszázados klub alapítóiról, akik már nem lehetnek köztük. Az egykori Megyei Művelődési Központban 1973-ban alakult klub mai tagjai emiatt vegyes érzelmekkel jöttek, viszont büszkék, hogy a klub történetét továbbvihetik, elődeik tevékenységét, elismeréseiket kiállításukon mutatják be ma is, köztük lévőknek érezve az alapítókat. Elhangzott, 50 év történetét elmondani, összefoglalni nem, legfeljebb átélni lehet, vagy köteteket írni róla.

A klubtagok egykori vezetőikre is emlékeztek, köztük Vándorfi Viktorra, akinek kezdeményezésére a klub felvette a Gizella nevet, s megtervezte logóját, melyet most egy-egy kitűzőn kézhez kaptak a tagok. Szóba került a nyolcvanas évek végén a németországi Bottrop és Veszprém között aláírt testvérvárosi szerződés, és a németek Szürke Páducok nevű klubjával kialakult szoros kapcsolat. Néptánccsoportjukat, mely számos elismerést kapott, 1991-ben hozták létre. A klub az 1999 körüli esztendőkben élte fénykorát száz fő feletti taglétszámmal, ekkor Szamosi Károly volt a vezetőjük. Ma 38 főt számlál a Gizella, ugyanakkor kiváló közösség, a jó kapcsolatok ápolását köreiken belül és azon kívül is fontosnak tartják.