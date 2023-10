Hazánk legnagyobb férfiegészség-mozgalma 2008-ban az ausztrál Movember mozgalom mintájára indult, majd egy egész éves kezdeményezésé nőtte ki magát. Most novemberben a Magyar Vöröskereszttel együttműködve kilenc helyszínen, több mint 700 férfi számára biztosítanak ingyenes PSA-szűrést. Mindössze öt perc és pár csepp vér elegendő ahhoz, hogy felmérjék a prosztatarák kialakulásának esetleges gyanúját, így a betegség már korai stádiumban felfedezhető és gyógyítható.

A férfiak azonban sokszor túl későn fordulnak orvoshoz, pedig a prosztatarák korántsem ritka. Magyarországon évente 4500 beteget regisztrálnak. A probléma nagyságát a mozgalom saját statisztikai adatai is alátámasztják.

A PSA-szűrés a prosztatarák korai felismerésének első lépése, előnye, hogy korai stádiumban felfedezhető a tumor, olyan esetekben is, amikor tapintással még nem érzékelhető. Tavaly tíz hónap alatt 2000 férfi vett részt az egyesület szűrővizsgálatain és tizenkét százalékuknak volt megnövekedett PSA-értéke, náluk további orvosi vizsgálatok váltak szükségessé. Idén tavasszal pedig a Légy tökös! figyelemfelhívó és edukációs kampány keretében a szűrések mellett elkészült egy online kézikönyv is, amely kérdések-válaszok formájában segíti a mélyebb tájékozódást a témában.

Az idei Movember lezárásaként kerül sor a MentsManust Mozgalom online bajuszszépségversenyére. A játékos megmérettetés célja, hogy még több figyelem irányuljon a férfiegészség megőrzésére. Aki pedig a kreativitását más formában is kamatoztatná, elindulhat a Jameson által szervezett Bajusz Párbajon, ahol a legjobb szakállas vicceket díjazzák. A verseny döntőjében november 27-én Elek Péter humoristával mérkőznek meg a jelöltek. A Movember cégekhez is kitelepül, az elmúlt években számos partner csatlakozott hozzájuk, idén pedig a Budapesti Közlekedési Központ 90 munkavállalója számára biztosít ingyenes szűrési lehetőséget a MentsManust mozgalommal együttműködve. A lakosság számára ingyenes szűrésekkel is készülnek az Auchan Korzó, a Magyar Vöröskereszt és az Egy Csepp Figyelem Alapítvány együttműködésében az ország kilenc helyszínén. Budaörsön, Győrladamérben, Őrbottyánban, Sülysápon, Kecskeméten és Budapesten, több helyen.