Mint fogalmazott, szeptember 23-án az 1978-ban elballagott osztálynak Pesthy Lászlóné Károlyi Gyöngyi Csehbányán a Bakony Kőhegy Vendégházba szervezett találkozót.

– Kőváriné Tóvári Erika, Oszvald József és jómagam voltam jelen. Oda és hazajuttatásunkról is gondoskodtak, Fuchs József és Horváthné Páter Bea személyében. Szeretetteljes fogadtatásban volt részünk. Életünk alakulásáról, az emlékek felidézéséről nyilatkoztunk. Iskolájukra gondolva közösen elénekeltük az Üres a fészek című dalt. Érdekes módját találtam a szervező segítésének. Előzetes megbeszélés alapján én fejeztem ki gondolataikat rövidített formában. Tettem ezt könnyedén, hisz jómagam is voltam találkozó szervezője. Mondtam azt, hogy örülünk az együttlétnek, elbeszélgetünk. A sok szép megfakult emléket felidézzük. Gondolunk azokra a társakra, akik betegség vagy egyéb okból távol maradtak. Emlékezünk azokra, akik már mindig a hiányukkal lesznek közöttünk. Szeretetünk, hálánk most is sok nevelőnkre száll. Amíg élünk, arcuk, hangjuk előttünk lesz. Megfogadjuk, összetartó osztály maradunk, hisz oly rövid az élet, amit még bejárhatunk. Vezérli szándékunkat az ötvenéves évfordulón való találkozás. Ehhez kérjük a jó Istenünktől az Ő támogatását. Éjszakába nyúlóan tartott a jó hangulatunk. Köszönet a szervezésért, összetartásért, meghívásért – zárul Páter Mihályné levele.