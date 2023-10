A túra nagyszerű időjárás mellett zajlott, még az eső is elkerülte, így kényelmesen és nagyszerű tempóval vehették be a veszprémi Laczkó-forrást, majd rövid pihenő után rendeltek egy könnyed hátszelet, hogy fáradtan is hazavigye a résztevőket a dombok között. A jól megtekert túra után pedig mindenkinek jól esett a sült szalonna.

A szervezők gratulálnak a kis és nagy bringásoknak a díjakhoz, és oklevelükhöz, egyben köszönik a kísérők segítségét, valamint a Bánd Polgárőr Egyesület autós- és kerékpáros biztosítását.