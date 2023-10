A sütőtök illata lengte be a legutóbbi zirci szombati piacot, ugyanis a rendszeres vásár szervezői, Árgyelán Alexandra és Simoncsics Gábor elhozta pénzesgyőri kertjéből a legnagyobbakat, az egyikből készült finomságokat.

Sütőtöklevest ehettek forrón a zirci piacra ellátogatók, és pogácsa, pite is készült ebből a narancssárga termésből. A sütemény krémjét adta a megfőzött sütőtök, és nagyon finomnak bizonyult. Kipróbáltuk. Alexandra a recept mellett azt is megosztotta velünk, hogy két igazán nagy sütőtök termett idén kertjükben, az egyik kicsit több, a másik kicsit kevesebb mint ötvenkilós. A legkisebb is feleennyi súlyra. Igazi látványosságnak számítottak a piaci portékák között, főleg az, amelyiket a sütemény és a leves miatt már részben kibelezett Lexa.

Gyorsan fogyott a tökös süti is

Fotó: Rimányi Zita

Emellett persze a vásárra kilátogatók szokás szerint ehettek az Akliból érkező asszony süteményeiből, válogathattak maguknak almát a csetényi házaspár asztalán. Húsárut többek kínáltak, az olaszfalui sajtkészítőnél mostanában az ordadesszert a sláger – ezt sem érdemes kihagyni. A gyerekeket pedig játékos programokkal fogadták.