Azt mondták, nagyon jó érzéssel tölti el őket, hogy vannak adakozó, jóérzésű emberek, akik adományaikkal szebbé teszik a nehéz helyzetben élő emberek, felnőttek, köztük idősek és gyerekek életét. Arról is beszéltek, hogy a következő szombaton is gyűjtenek a hipermarketben, majd az adományt karácsony előtt ők és segítőik kiszállítják az illetékesekhez. A BLC mindemellett perselyeket is kihelyezett azokban az üzletekben és szolgáltatóhelyeken, amelyek ezt lehetővé tették. Ebből az adományból vásárlási utalványt vesznek majd a rászorulóknak és az élelmiszerrel együtt átadják.

Jelentős mennyiségű tartós élelmiszert, tisztálkodó és tisztítószert gyűjtöttek össze a Balatonfüred Lions Club tagjai, így Győri Anita alelnök, Járki Rita és Csihony József

Fotó: Kovács Erika/Napló