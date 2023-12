Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke szerint ebben az időszakban a világ más turisztikai övezeteiben is kiemelkedően nagy a forgalom.

Úgy vélekedett, a régió trendjei pont ugyanúgy alakulnak, mint ahogy azt a világ nagy utazási irodái látják más régiókban. A világon mindenhol, a megélhetési költségek növekedése ellenére, „egyre népszerűbb az élményvásárlás ajándékként. Sokan az utolsó pillanatokban szerveznek karácsonyi kiruccanást maguknak” – idézi a magyar szakember David Child, a Thomas Cook utazási csomagokkal foglalkozó cég kommunikációs vezetőjének nemrég publikált szavait.

Fekete Tamás úgy fogalmazott, a munkahelyi „leállások” és az iskolai szünetek miatt a hosszú, mozgalmas ősz után, sokan várják a jól megérdemelt pihentető szünetet családdal vagy család nélkül. Nekik különösen jó hír, hogy a teltházas helyek mellett, a nagyobb szállodákban és az apartmanokban azért még találni megfelelő – ár -érték arányú szállást a Balatonon.

A szállodai foglalások nagy számában az is közrejátszik, hogy számos olyan program található a régióban, amely segíti az ünnepekre hangolódást. Egyes programok nem csak az adventi időszakban, de még januárban is tartanak majd. Ilyen például a Keszthely, ahol a karácsonyi vásár egészen január 9-ig tart nyitva. Az Adventi időszakban több jótékonysági programot is szerveznek a régióban, több helyen ismét megszervezik az Egy csésze szeretet -elnevezésű programot, amelyben a gyermekeket szeretnék fogékonyabbá tenni a karitatív akciók iránt. Ezzel párhuzamosan, Tihanyban tartják a Balaton egyik legátfogóbb segélyezési eseményét „Tőlünk szeretettel” néven, amelyben több mint tíz bolt, étterem, kávézó vesz részt, A kampányban résztvevő vállalkozások december 14-ei bevételének 50%-át a Bakonyoszlopi Eszterházy György Gyermekotthon, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskolának ajánlják fel. Figyelemfelhívó akcióból jut karácsony utánra is ebben a régióban. Ebben Füred Kapitány, a balatoni mesehős is részt vesz majd, akinek segítségével arra is szeretnének rávilágítani, , hogy az egészen január 7-ig tartó téliszünet ideje alatt is érdemes a Balatonra látogatni legalább egy-egy napra azért, hogy a gyerekek friss levegőn, páratlan természeti szépségek között töltsék a szabadidejük egy részét.