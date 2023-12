Vörösmarty Éva, a Veszprém Vármegyei Közgyűlés alelnöke ünnepi megnyitójában elmondta, egy évvel ezelőtt is őt érte az a megtiszteltetés, hogy elmondhatta gondolatait a rendezvényen.

– Eltelt egy év, és biztos vagyok abban, hogy a civil szervezetek, egyesületek, alapítványok ez alatt az egy év alatt is nagyon sok fontos munkát és feladatot végeztek el – fogalmazott. – Nincs olyan témakör Magyarországon ma, melyben a civil szervezetek ne végeznének önkéntes feladatokat, és nincs a társadalomnak olyan szegmense, ahol ne fejtenék ki a munkájukat. Legyen szó a családokról, a fiatalokról, legyen szó a gyermekekről, a fogyatékkal élőkről, az idősekről, a környezetünkről, az egészségről, vagy akár a művészetekről. De számtalan rendezvényt vagy kulturális eseményt szintén civil szervezetek rendeznek. Az életünk sem működhetne az önök munkája nélkül, nem működnének az önkormányzatok, a településeink, a közösségeink, hiszen a közösség létrehozásának, megtartásának az alapköveit adja a civil egyesületek munkája.

Beszélt arról is, hogy ő is belelát ebbe a munkába, hiszen maga önkéntesként is dolgozik az állatvédelem területén. – Nagyon sok nehézség is van ebben a munkában, de hogyha csak a pozitív oldaláról nézem, akkor minden napra jut valami kis jó cselekedet, ami lelki feltöltődést ad nekem – árulta el az alelnök asszony. – A civil szervezetek vezetői, tagjai, önkéntesei kiemelkedő munkát végeznek, átlagon felül teljesítenek, amiért nem kapnak rendszeres bért, juttatást, fizetést, de társadalmi megbecsülést sem. A ma esti rendezvény is ezt a célt szolgálja: azt, hogy kifejezhessük a hálánkat, a megbecsülésünket feléjük.

Varga Endre, a Veszprém Vármegyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület elnöke arról tájékoztatott az ünnepi pillanatok előtt, hogy idén rekordszámú jelölés érkezett, és összesen 58 díjat, oklevelet adnak ki.