Az ünnepségen a miniszter arról beszélt, hogy a választókerület év eleji rendezvényei közül az egyik legfontosabb a már hagyományos uzsai újévköszöntő.

– Kevés olyan példát tudok mondani, ahol egy polgármester évről évre építkezve olyan eseményt tart, ahova meghívja az adott község gazdasága, politikai, társadalmi, közösségi élete szempontjából fontos szereplőket. A jó kezdeményezés lehetővé teszi, hogy a vállalkozó a jegyzővel, óvónővel itt ne ügyfélként találkozzon és olyan kapcsolatok alakuljanak ki, amelyek erősebbé teszik a közösséget. A közösség akkor erős, ha annak minden tagja szorosan kötődik a másikhoz, ugyanakkor kell egy vezetés, amely irányt szab a fejlődéshez, és akkor a település csodákra képes. Uzsát is módszeres, aprólékos előrehaladás jellemzi, amelynek a hasznát az elkövetkező nemzedékek látják majd. A helyiek nem költöznek el, sőt mások is betelepülnek a faluba. Ezek az eredmények valahol itt, az ilyen találkozásoknál kezdődnek – vélekedett a miniszter, és jókívánságai mellett gratulált Uzsa polgármesterének a fejlődéshez.

Navracsics Tibor méltatta Uzsa vezetését, szisztematikus fejlődését

Táborosi László polgármester elmondta, hogy mozgalmas, sikeres év volt a tavalyi.

– Környezetünket tovább korszerűsítettük, a sportpálya, a tanösvény további fejlesztése fontos cél lesz idén is. A vasúti aluljáróból idegenforgalmi nevezetesség készült a mesebarlanggal, közterületeink rendezettsége továbbra is elsődleges szempont marad. A kultúrház korszerűsítésére több pályázati támogatást is nyertünk, a környéke ugyancsak fejlődött tavaly. Célunk egy élhető falu megvalósítása, amely az itt élőknek lehetőséget ad a szabadidő hasznos eltöltésére és pihenési lehetőséget biztosít az ide látogatók számára. Fontos a biztonság megtartása, a családok számára a gondozott környezet, a sportolási és kulturális lehetőségek biztosítása. Idős lakóinkra nagy figyelmet fordítunk – hangsúlyozta a polgármester, és köszönetet mondott mindazoknak, akik a fenti célok elérésében segédkeztek. A gépkocsi átadása során arról beszélt, hogy a Balaton Fejlesztési Tanácstól nyert több mint 16 millió forintos pályázati támogatási összeget felhasználva 20 milliós fejlesztést hajthatott végre a település. A tehergépkocsi mellett utánfutót is vásároltak, tavasszal pedig ötmillió forintos játszótérfejlesztés indul. A polgármester beszélt arról is, hogy az EKF keretében nagyon sok programot szervezhettek, reményeik szerint azok közül többet bevesznek a következő évek rendezvényeinek sorába.