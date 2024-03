Napjainkban az örökbefogadás jogintézménye – nem csak az inkubátorba helyezett gyermekek esetét tekintve, merthogy ezen újszülött gyermekek, ha vér szerinti szülőjük hat hétig nem jelentkezik értük, örökbefogadhatóvá válnak – népszerűnek tekinthető leginkább az olyan házaspárok számára, akiknek nem születhet gyermekük.

A diagram örökbefogadó szülők válaszai alapján készült, így változatos adatokat tartalmaz. A képen látható adathalmaz átlagából számítottam ki a 4-5 éves időtartamot arra vonatkozóan, hogy a gyermekvállalás elhatározásától mennyi idő telt el az örökbefogadás gondolatáig. A gyermekvállalás elhatározásától az örökbefogadás gondolatáig eltelt idő (Hédl-Farkas Estilla által készített diagram)

A tévhitekkel ellentétben az örökbefogadás nem a modern kor szüleménye. Mint jogintézményt nemcsak a klasszikus római jog, hanem – valamilyen formában – a korábbi keleti jogintézmények is ismerték. Az évezredek alatt a legkülönbözőbb célokat szolgálta, melyek szoros összefüggésben voltak a gazdasági-társadalmi rendszerrel. A „régi” és a modern társadalom közötti különbségtétel leginkább a célokban és motivációkban lelhető fel. A gyermeket Isten ajándékának tekintették, mindemellett a kereszténység megtiltotta a születéskorlátozást. A gyermekszülés így a nők számára „élethivatás” volt. A gyermektelenségre „Isten veréseként” tekintettek, s gyakran valamely bűn megérdemelt büntetéseként értelmezték. A meddőségért jellemzően elsősorban az asszonyt hibáztatták. Ha minden erőfeszítés ellenére sem sikerült a gyermekvállalás, örökbe fogadtak valakit, mert – magyar paraszti szólással – „nem akarták kutyára hagyni a nevüket”.

A táblázatban látható, hogy 2017-ben és 2022-ben ugrott meg az engedélyezett örökbefogadások száma, előtte a kétezres évek elejét tekintve 700-800 körül volt az engedélyezett örökbefogadások száma. Az engedélyezett örökbefogadások, örökbe fogadható gyermekek és örökbefogadásra alkalmas személyek számának alakulása az évek tekintetében (Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, www.ksh.hu, 25.1.1.17. Örökbefogadások, örökbefogadható gyermekek és örökbefogadók nyilvános mikroadatfile)

A 21. század, a modern világ az örökbefogadás célját viszont a következőképpen fogalmazza meg: „Az örökbefogadás célja az, hogy annak a gyermeknek, akinek nincsenek vér szerinti szülei, vagy a szülők a gyermeket nem tudják, vagy nem akarják nevelni, megfelelő, nevelésére alkalmas szülőket biztosítson és olyan helyzetet, mintha az örökbefogadók vér szerinti gyermeke lenne.”

A célok szemléltetése érdekében egy nyomtatott sajtóban, a Pesti Naplóban megjelent 1913-as hirdetést szeretnék bemutatni. Örökbefogadásról szóló hirdetés https://www.facebook.com/photo/?fbid=619613853546304&set=a.599660682208288

Mai társadalmunkban maga az örökbefogadás egy jogi aktus, egy családjogi jogviszony, amely azt jelenti, hogy a gyermek az örökbefogadók vér szerinti gyermekének jogállásába lép. A nyílt örökbefogadás esetén – merthogy két típusát különböztetjük meg, nyílt és titkos – a vér szerinti szülő által meghatározott, számára ismert örökbefogadó tekintetében járul hozzá az örökbefogadáshoz. A nyílt örökbefogadást övező problémák sorozata azonban azzal veszi kezdetét, hogy a terhes nő a legtöbb esetben már akkor, amikor eldönti, hogy örökbe adja a gyermekét, nem vesz részt a terhesgondozásokon, hiszen úgy érzi, hogy ez számára teljesen szükségtelen. Azok az anyák, akik a szülést követően nem viszik haza gyermeküket a kórházból, tudatosan készülnek erre a döntésre, és már a gyermek megszületését követő napon saját felelősségükre távoznak az intézményből. A terhesgondozás az ő esetükben sem szerepel a prioritások között. Fontos kiemelni, hogy számos esetben nem gondatlanságból nem vesznek részt a gondozásokon a terhes nők, hanem azért, mert annyira nehéz (szociális) körülmények között élnek, hogy a tömegközlekedési eszközökön kötelezően megváltandó jegy árát sem képesek kifizetni, emellett a legközelebbi orvosi ellátás is csak hosszas utazással érhető el számukra. A másik gyakran előforduló esetben pedig a már meglévő gyermekeket nem tudja kire bízni az anya, ezért háttérbe szorul az, hogy orvoshoz menjen. A nem kívánt terhességeknél a fent leírtakon kívül számtalanszor előfordul, hogy a terhes nő a várandóssága alatt dohányzik, alkoholt vagy drogot fogyaszt, és nem tartja be az előírásokat, amely koraszüléshez, légzési problémákhoz vagy a magzat korai halálához is vezethet. Összességében ezen terhes nők komoly problémákat okozhatnak gyermeküknek azzal, ha nem vesznek részt a terhesgondozásokon, hiszen a gyermek egészségét veszélyeztetik és nem adják meg azt a lehetőséget számukra, hogy egészséges testben fejlődhessenek. Ha ezek miatt valamilyen betegségük alakul ki, akkor a családban történő nevelkedésüknek az esélye is redukálódik, hiszen az örökbe fogadni szándékozók nagy része teljesen egészséges gyermeket szeretne örökbe fogadni.

