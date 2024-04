Cseszneken mindenki ismeri Indiánt, azaz Hegedűs Lászlót és feleségét, Hegedűs Lászlóné Fábián Zsuzsannát, pedig csak 2011-ben költöztek a faluba. Többek között azért, mert udvaruk nyitott piknikkert minden kirándulónak, és ők fogadják, segítik a várba látogatókat. Az erődítményben dolgoznak, a várkapitány mellett a strázsamester és a markotányosnő szerepét látják el. Ennél fontosabb szálak is kötik őket azonban a középkori épület megmaradt falaihoz, róluk nevezték el az itt található Szerelmesek szikláját. Róluk szól a cseszneki szerelemszikla története.

Nászút 1979 áprilisában – Az archív fotón az ifjú házasok, Hegedűsék, akik akkor még a fővárosban laktak, azóta Csesznekre költöztek

Elájult az első randin, a másodikon már másodszor kérte meg szerelme kezét

– Egy szilveszteri házibuliban ismerkedtünk meg. Én épp válófélben voltam, és az unokaöcsém aggódott a magányosságom miatt. Azt kértem, hogy a röplabdacsapat egyik játékosát hívják meg, mert szívesen összeismerkednék vele. Megtették. Amikor belépett az ajtón, láttam, hogy mindkét lábára sántít. Épp megoperálták a térdeit. Az este jól sikerült, a gitárok is előkerültek, s hajnalban autóval vittük haza Zsuzsát, hiszen nehezen járt. Még a kocsiban randira hívtam, másnapra, Óbudára. Amikor odaért, én pedig lesegítettem a buszról, bevertem a fejem a buszmegállót jelző táblába, és elájultam. Utána azért egy étteremben megvacsoráztunk. Már akkor megkérdeztem, akar-e a feleségem lenni. Az volt a kifogása, hogy még nem váltam el. Ám pár nap múlva megvolt a bontóper, és megismételtem a kérdésemet. Igen volt a válasz, és be is jelentkeztünk a tanácshoz – idézte fel történetüket Indián. Április 7-én volt az esküvő, épp 45 esztendeje.

Újrafotózták azokat a képeket, amelyek a cseszneki várnál Hegedűsék nászútján készültek, itt van a szelfizőpont, a szerelemszikla

Nászútra Bakonybélbe mentek, aztán évfordulóikon ugyanazt a szobát kérték

Nászútra Bakonybélbe ment az ifjú pár, 1979 áprilisában, szakszervezeti beutalóval, mert a férj a Domus áruházban dolgozott. Volt ott épp egy másik nászutas pár egy Skodával, így együtt járták be a környéket. A cseszneki vár is szerepelt a programban, ott készültek róluk fekete-fehér képek. Már el is felejtették azokat, de nemrégiben előkerültek, így a 45. házassági évfordulóra újrafotózták azokat. Indián elmondta, hogy akkoriban a 82-es főút felől lehetett besétálni az erődítmény közelébe, a növényekkel benőtt részen az őrtorony alatti szikláig jutottak csak. Aztán a huszadik és a 25. házassági évfordulójukat is ugyanabban a bakonybéli szobában töltötték, kikerestették a vendégkönyvben, melyik volt az. Az évek alatt többször jártak Cseszneken kirándulni, barátságot kötöttek helybeliekkel. Az ideköltözés mellett akkor döntöttek, amikor vállalkozásuk bajba jutott, ugyanis videókölcsönzéssel foglalkoztak, ám ez a szakma hirtelen megszűnt. Budapesti üzlethelyiségüket cserélték egy cseszneki parasztházra.

A cseszneki vár strázsamestere és párja, a markotányosnő, azaz Hegedűs Lászlóné, Zsuzsa és Hegedűs Indián László

Szerelemszikla – Szelfipont lett Indiánék történetének fontos helyszíne

Kedvességük, barátságosságuk már szinte elmaradhatatlanul része a várlátogatásoknak; kutyusuknak, Bobinak, a ,,cel-ebnek" rajongói is lettek már, ugyanis ott strázsál velük az erődítmény bejáratánál. Tavaly pedig Hegedűsék nászútjának emlékére azt a helyet, ahol friss házasokként egykor a cseszneki várnál lefotózták őket, elnevezték a Szerelmesek sziklájának. Erről tábla készült, amit hamarosan kihelyeznek a szelfipontra. Pároknak érdemes itt fotózkodniuk, hátha nekik is összejön a 45 év boldog házasság.